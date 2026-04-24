© Foto: Google GeminiTrotz anhaltend hoher Goldpreise und einer Kupfer-Rallye konnte Förderer Freeport-McMoRan mit seinem Geschäftsbericht nicht überzeugen. Die Aktie fiel deutlich. Freeport-McMoRan bleibt im Edelmetall-Boom hinter seinen Möglichkeiten Anhaltend hohe Goldpreise und eine Rallye beim nicht zuletzt für den KI-Boom wichtigen Industriemetall Kupfer - eigentlich ist das der perfekte Sturm für Freeport-McMoRan, einem der größten Bergbaukonzerne und gemeinsam mit BHP wichtigsten Kupferproduzenten der Welt. Doch operativ kämpft das Unternehmen mit Herausforderungen, vor allem mit den Folgen eines Minenunglücks in Indonesien. Das hat jetzt zu einer gesenkten Produktionsprognose geführt - zweistelliger …Den vollständigen Artikel lesen
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