Köln (ots) -Kölner Pharmaunternehmen wird Hauptsponsor der German Boxing Series. Kein einmaliges Engagement - sondern der Auftakt einer langfristigen Partnerschaft mit Herz.Es gibt Partnerschaften, die auf dem Papier entstehen. Und es gibt welche, die aus Überzeugung wachsen. Die Zusammenarbeit zwischen der Cannamedical Pharma GmbH und der German Boxing Series (GBS) gehört klar zur zweiten Kategorie. Das Kölner Medizinalcannabis-Unternehmen wird Hauptsponsor der aufstrebenden Boxserie - und macht dabei von Anfang an deutlich: Das hier ist erst der Anfang.Nicht Sponsor. Partner. Aus Überzeugung."Wir hätten einfach ein Logo auf ein Banner drucken können. Aber das ist nicht, wie wir Partnerschaft verstehen", sagt David Henn, Gründer und CEO von Cannamedical Pharma. "Was Ruben, Roman und Jens mit der German Boxing Series aufbauen, hat uns von der ersten Minute an begeistert - weil wir dieselbe Haltung teilen: Leistung mit Herz, und den Mut, Dinge anders zu machen. Das hier ist der Auftakt. Wir planen gemeinsam viel mehr - für den Sport, für die Athleten, für die Menschen dahinter."Ein Format, das den deutschen Boxsport aufwecktDie German Boxing Series, 2024 von Ruben Lammersdorf, Roman Lammersdorf und Jens Kröger in Köln gegründet, ist ein echtes Novum im deutschen Profiboxen: an einem Abend bestreiten Kämpfer zwei Profikämpfe. Die Kämpfe werden selbst gematcht, nicht von Promoter-Interessen diktiert. Das Ergebnis: mehr Qualität, mehr Fairness, mehr Spannung.Cannamedical Pharma unterstützt auch zwei Athleten: Gregor Soenius und Younes Zarraa."Das ist erst der Anfang einer Reihe""Mit Cannamedical gewinnen wir nicht nur einen Sponsor - wir gewinnen jemanden, der wirklich versteht, wofür wir stehen", sagt Ruben Lammersdorf. "Beide Unternehmen kommen aus Köln, beide kämpfen für Qualität und Fairness in ihren Bereichen, und beide glauben daran, dass man Dinge strukturell besser machen kann."Die geplanten gemeinsamen Initiativen umfassen neben der Markenpräsenz bei allen Veranstaltungen auch strukturelle Projekte zur nachhaltigen Entwicklung von Nachwuchstalenten im Profibereich - ein Bereich, der im deutschen Boxsport chronisch unterversorgt ist.Kölner HerzblutBeide verbindet mehr als eine Vertragsunterschrift: Cannamedical, 2016 von David Henn in Köln gegründet und seit 2021 Teil der Semdor Pharma Group, kämpft täglich dafür, dass Patient:innen sicheren und verlässlichen Zugang zu medizinischem Cannabis bekommen - für eine bessere Lebensqualität, mit höchsten Qualitätsstandards und echtem Engagement.Die GBS kämpft dafür, dass Boxer:innen faire Chancen bekommen - gegen veraltete Strukturen, mit frischen Formaten und echter sportlicher Integrität.Beide wissen: Wer etwas verändern will, muss den langen Weg gehen. Und genau diesen Weg gehen sie jetzt gemeinsam.Über Cannamedical Pharma GmbH:Die Cannamedical Pharma GmbH ist einer der führenden unabhängigen Hersteller und Großhändler für medizinisches Cannabis in der Europäischen Union. Das Kölner Unternehmen wurde 2016 von David Henn gegründet und gehört seit 2021 zur Semdor Pharma Group. Ziel des Unternehmens ist es, Patient:innen einen sicheren, qualitativ hochwertigen und verlässlichen Zugang zu medizinischem Cannabis zu ermöglichen.Cannamedical importiert, verarbeitet und vertreibt Cannabisprodukte für medizinische Anwendungen unter Einhaltung strenger pharmazeutischer Qualitätsstandards (GACP/GMP). Das Portfolio umfasst verschiedene Cannabisblüten und -extrakte mit unterschiedlichen Wirkstoffprofilen, um eine individualisierte Therapie zu unterstützen. Dabei übernimmt das Unternehmen die regulatorische Prüfung, Qualitätssicherung, Chargenfreigabe sowie die europaweite Distribution.Die Cannamedical Pharma GmbH beliefert Apotheken und klinische Einrichtungen und versteht sich als langfristiger Partner im Gesundheitswesen. Neben der Versorgungssicherheit engagiert sich das Unternehmen in der Fortbildung und Aufklärung von medizinischem Fachpersonal, um den evidenzbasierten Einsatz von Cannabis in der Therapie weiter zu fördern. Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Compliance und nachhaltiges Wachstum ist Cannamedical ein zentraler Akteur im europäischen Medizinalcannabis-Markt.www.cannamedical.deÜber GBSDie German Boxing Series wurde 2024 von Ruben Lammersdorf, Roman Lammersdorf und Jens Kröger gegründet und ist eine professionelle Boxveranstaltungsreihe mit dem Ziel, hochklassigen nationalen und internationalen Profiboxsport auf einer modernen, professionellen Plattform zu präsentieren. Im Mittelpunkt stehen sportliche Qualität, transparente Strukturen und eine nachhaltige Entwicklung von Athleten.Die Veranstaltungsreihe verbindet traditionellen Boxsport mit zeitgemäßer Eventinszenierung und medialer Reichweite. Neben nationalen und internationalen Titelkämpfen liegt ein besonderer Fokus auf dem gezielten Aufbau und der langfristigen Positionierung vielversprechender Talente im Profibereich.Die German Boxing Series matcht anders als andere Verantalter ihre Kämpfe selbst, was die Qualität der Kämpfe erhöht, arbeitet mit erfahrenen Trainern, Promotern und Medienpartnern zusammen, um sportlich anspruchsvolle Paarungen und professionell organisierte Fight Nights mit Eventcharakter zu gewährleisten. Ziel ist es, Athleten eine leistungsorientierte Bühne zu bieten und gleichzeitig Zuschauern, Partnern und Sponsoren ein hochwertiges Eventformat zu präsentieren.Mit klarer Markenpositionierung, professioneller Vermarktung und sportlicher Integrität steht die German Boxing Series für modernen Profiboxsport mit internationalem Anspruch.www.germanboxingseries.dePressekontakt:Cannamedical Pharma GmbHRandy NyssenHead of MarketingTel.: +49 (0)172 4680734presse@cannamedical.deOriginal-Content von: Cannamedical Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133504/6261687