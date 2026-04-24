Wir werfen einen Blick zurück auf die Goldpreisentwicklung (ISIN: XC0009655157) am Donnerstag, den 23.04.2026. Nach dem starken Anstieg der vergangenen Wochen kam es bei Gold und Silber zu deutlicheren Gewinnmitnahmen. Gleichzeitig sorgten steigende Ölpreise erneut für Inflationssorgen an den Märkten, während Anleger auf neue Signale der US-Notenbank blickten. Der stärkere US-Dollar setzte zusätzlich Druck auf die Edelmetalle frei. Goldpreis am 23.04.2026 auch vom Dollar beeinflusst Der Goldpreis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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