Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Sonstiges

Die BKB zählt gemäss Private-Banking-Rating 2026 der BILANZ zu den besten Anlagebanken



24.04.2026 / 09:00 CET/CEST





Das Schweizer Wirtschaftsmagazin BILANZ hat im Rahmen eines Mystery Shoppings das Private Banking von 100 Schweizer Banken geprüft. Die Basler Kantonalbank (BKB) erhält 2026 erstmals zwei Gütesiegel: «Ausgezeichnet» und «Langjährige Qualitätsleaderin». Das Wirtschaftsmagazin BILANZ hat 2026 im Rahmen von Mystery Shoppings wiederum das Private Banking von 100 Banken in der Schweiz in Bezug auf Ganzheitlichkeit, Transparenz, Kosten, Risikoaufklärung und Portfoliostruktur bewertet. Dabei wurde das Private Banking der BKB nicht nur mit dem Gütesiegel «Ausgezeichnet» bewertet, sondern aufgrund der Konstanz ihrer Leistung erstmals auch als «Langjährige Qualitätsleaderin» ausgezeichnet. Stephan Preiswerk, Leiter Private Banking der BKB, ordnet die Auszeichnungen wie folgt ein: «Das Private Banking ist ein wichtiger Pfeiler der neuen Strategie. Die Auszeichnungen beruhen auf der erstklassigen Beratung unserer Kundinnen und Kunden und motivieren uns, diesen Qualitätsanspruch auch künftig hochzuhalten. Ich danke unseren Mitarbeitenden, die täglich aufs Neue mit Leidenschaft das Private Banking vorwärtsbringen und zur Auszeichnung beigetragen haben.» Ein starkes Fundament: Kompetenz, Vertrauen, Sicherheit und Nähe Vertrauen, Sicherheit und Nähe sind zentrale Werte, für die die Basler Kantonalbank steht. In Kombination mit einer konstant hohen Anlagekompetenz prägen sie das Private Banking der BKB. Die Kundinnen und Kunden profitieren so von einer ganzheitlichen, massgeschneiderten und zielbasierten Beratung, einer hohen Sicherheit und der grossen Expertise des hauseigenen Asset Managements. So finden sie bei der BKB die bestmöglichen Voraussetzungen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen und ihr Vermögen langfristig zu sichern. Konstanz entscheidend für Vorsorgesicherheit Das Private Banking ist ein zentrales Fokusthema der Strategie 2026+ und trägt bereits seit vielen Jahren wesentlich zum Geschäftserfolg der BKB bei. Gleichzeitig ist eine konstant hohe Anlage- und Vorsorgekompetenz auch für die Kundinnen und Kunden elementar: Denn nur mit einer zukunftsgerichteten und kompetenten Beratung sowie Anlageinstrumenten, die den bestmöglichen, individuellen Mix aus Rendite und Sicherheit bieten, haben sie die Gewissheit, dass ihr heute Erspartes optimal angelegt bzw. morgen ihre Vorsorgesicherheit gewährleistet ist. Medienmitteilung (PDF)

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Für weitere Auskünfte Patrick Riedo

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Basler Kantonalbank, CEO Office

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