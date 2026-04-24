DAX Prognose für Freitag, 24.04.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.999 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels konnte sich der Index zunächst etwas nach Norden schieben, gab die Gewinne aber gleich wieder ab. Gegen Mittag erfolgte ein weiterer Versuch, über die 24.200 Punkte-Marke zu kommen. Diese Bewegung gelang, allerdings konnte sich der Index nicht über dieser Marke festsetzen. Auch im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich ging es am Abend dynamisch und mit Momentum bis fast an die 23.800 Punkte Marke. Teile der Verluste wurden bis zum Handelsschluss zwar wieder zurückgekauft, der DAX ging bei 24.086 Punkten aus dem Tageshandel. Eine größere Erholung stellte sich erst im Rahmen des Frühhandels ein, wobei diese Gewinne im Handelsverlauf auch wieder abgegeben worden sind.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Key Takeaways

DAX aktuell unter Druck: Der Index notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, das kurzfristige Chartbild bleibt bärisch.

Der Index notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, das kurzfristige Chartbild bleibt bärisch. Entscheidende Marke bei 23.999 Punkten: Oberhalb Chancen auf Erholung, darunter erhöht sich das Risiko weiterer Abgaben.

Oberhalb Chancen auf Erholung, darunter erhöht sich das Risiko weiterer Abgaben. DAX Prognose leicht negativ: Seitwärts- bis Abwärtsbewegung mit 60 - Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario.

Der DAX startete gestern bei 23.999 Punkten in den vorbörslichen Handel. Zu Beginn des Xetra-Handels konnte sich der Index zunächst nach oben bewegen, gab diese Gewinne jedoch schnell wieder ab. Ein weiterer Anlauf über die Marke von 24.200 Punkten gelang zwar zwischenzeitlich, konnte aber nicht bestätigt werden.

Im weiteren Verlauf zeigte sich der DAX erneut schwächer. Nachbörslich setzte sich die Abwärtsbewegung dynamisch bis in den Bereich von 23.800 Punkten fort. Ein Teil der Verluste wurde bis zum Handelsende zurückgekauft, sodass der DAX bei 24.086 Punkten schloss.

Im Frühhandel kam es zu einer zwischenzeitlichen Erholung, die jedoch im weiteren Verlauf wieder abverkauft wurde.

Marktbreite und Einzelwerte

Von den 40 DAX-Werten schlossen 12 Aktien im Plus, während 28 Titel Verluste verzeichneten.

Top-Gewinner:

Infineon +7,26 %

Continental +2,45 %

Siemens Energy +2,12 %

Top-Verlierer:

SAP -5,78 %

Qiagen -5,01 %

Fresenius -3,93 %...

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