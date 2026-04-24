BÖRSE AKTUELL: Relativer Optimismus kehrt an die Märkte zurück (24.04. 2026)

Geopolitik im Fokus der Märkte

Die Markt News werden weiterhin stark von geopolitischen Spannungen dominiert. Die festgefahrenen Beziehungen zwischen den USA und Iran sorgen für Unsicherheit, während eine Einigung über weitere Gespräche ausbleibt. Gleichzeitig bleibt die Lage im Nahen Osten angespannt - trotz einer verlängerten Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon bestehen Zweifel an deren Stabilität.

Zusätzliche Risiken entstehen durch militärische Drohungen rund um die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Handelsrouten für Öl. Auch transatlantische Spannungen nehmen zu, nachdem neue Handelskonflikte zwischen den USA und Großbritannien angedeutet wurden.

Inflation und Zentralbanken im Blick

In Japan lag die Kerninflation im Jahresvergleich bei 1,8% und damit weiterhin unter dem Zielwert der Notenbank. Gleichzeitig zeigen steigende Produzentenpreise anhaltenden Preisdruck. Die Energiekrise könnte die Inflation in den kommenden Monaten erneut antreiben.

Auch am Devisenmarkt bleibt es spannend: Der Yen bewegt sich nahe kritischer Marken, während mögliche Interventionen durch Japan und die USA im Raum stehen.

In den USA könnten steigende Energiepreise zusätzlichen Inflationsdruck erzeugen. Höhere Kosten für Transport und Produktion erschweren die geldpolitischen Entscheidungen der Fed.

Aktienmärkte: Uneinheitliche Entwicklung

Die Börse aktuell zeigt ein gemischtes Bild:

Der S&P 500 verlor 0,4%, während der Nasdaq um 0,9% fiel

Trotz steigender Ölpreise bleiben die Wochenverluste moderat

Die Marktbreite ist weiterhin gering - Gewinne konzentrieren sich stark auf den Technologiesektor...

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