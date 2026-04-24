Der Iran-Konflikt hinterließ bei dem Autobauer VW deutliche Spuren. Seit dem Angriff Ende Februar beträgt der Kursrückgang rund -22%. Am Freitag gewinnt sie leicht und steht bei 88,50 €. Sind das wieder günstige Einstiegskurse? Kapazitäten in China reduziert Die Glanzzeiten von VW auf dem chinesischen Markt sind vorbei. In seinem Statement gegenüber dem Handelsblatt sagte der VW-China-Chef Ralf Brandstätter Folgendes: Auch wir passen unsere Planung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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