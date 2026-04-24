© Foto: Mark Lennihan - APMicrosoft plant erstmals freiwillige Abfindungen, um Kosten zu senken und den Stellenabbau im Zuge des KI-Umbaus mitarbeiterfreundlicher zu gestalten.Der US-Softwarekonzern Microsoft erwägt erstmals in seiner 51-jährigen Unternehmensgeschichte ein freiwilliges Abfindungsprogramm für einen Teil seiner Belegschaft in den USA. Die Maßnahme kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die gesamte Branche durch den rasanten Aufstieg der Künstlichen Intelligenz unter massiven strukturellen Druck gerät. Bis zu 7 Prozent der US-Belegschaft betroffen Laut CNBC sollen rund sieben Prozent der US-Mitarbeiter für das Programm infrage kommen. Teilnahmeberechtigt sollen Angestellte bis zur Ebene "Senior Director" …Den vollständigen Artikel lesen
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