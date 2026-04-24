München (ots) -- Cecilia Asoro und Maurice Dziwak ziehen in die Sala- "Das ist Schmutz!": Prinz Frédéric droht die Sala zu verlassen- "Kampf der RealityAllstars" am Sonntag, den 26. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+Mit Cecilia Asoro und Maurice Dziwak kommt frischer Wind in die Sala, doch ein heimliches Quiz sorgt schnell für Misstrauen innerhalb der Gruppe. Bei der "Wand der Wahrheit" wird es zunächst humorvoll, bevor die Stimmung kippt und ein heftiger Streit eskaliert. Prinz Frédéric ist mit den Konsequenzen aus der "Wand der Wahrheit" sogar so unzufrieden, dass er droht, die Sala zu verlassen. Im Safety-Spiel sind Wortgewandtheit und Schlagfertigkeit gefragt - bevor sich in der "Stunde der Wahrheit" entscheidet, wer weiterhin im Rennen bleibt. "Kampf der RealityAllstars" am Sonntag, 26. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.Frischer Wind am Starstrand - doch der bringt nicht nur neue Energie, sondern auch ordentlich Zündstoff: Mit Cecilia Asoro und Maurice Dziwak stoßen gleich zwei neue Allstars zur Gruppe. Während sich einige über die Verstärkung freuen, sorgen alte Geschichten und offene Rechnungen schnell für Spannungen in der Sala.Zusätzliche Brisanz bringt die Aktion "Wer wird 1%-Millionär". Heimlich können die Allstars an einem Quiz teilnehmen - und sich mit etwas Glück 10.000 Euro aus dem Jackpot ins eigene Portemonnaie stecken. Das sorgt für reichlich Spekulationen und Misstrauen - schnell verdächtigen sich die Allstars gegenseitig.Zwischen Strategie und Heimlichkeiten darf auch der Humor nicht fehlen: Bei der "Wand der Wahrheit" wird es diesmal überraschend heiter. Die Allstars stellen sich der Frage, wer von ihnen am meisten Humor beweist - eine Einschätzung, die nicht bei allen für Lacher sorgt.Nach der "Wand der Wahrheit" kippt die Stimmung schlagartig: Maurice und Prinz Frédéric geraten heftig aneinander. "Du denkst, du bist etwas Besseres als wir! Du bist gar nichts!", wirft Maurice seinem Gegenüber an den Kopf. Doch auch die Konsequenzen der "Wand der Wahrheit" sorgen beim Prinzen für großen Unmut. Sichtlich aufgebracht macht er seinem Ärger Luft: "Das ist nicht meine Welt - das ist Schmutz!", "Das ist eine Toiletten-Nummer - sowas mache ich nicht mit!". Verlässt Prinz Frédéric tatsächlich die Sala oder bleibt es bei einer Drohung?Im Safety-Spiel "Wer stiehlt mir den Po?" sind Wortwitz und Körpereinsatz gefragt. Zunächst müssen die Allstars am Prompter kreative "Po"-Sätze vervollständigen, bevor sie sich in direkten Duellen im Ring beweisen - und wortwörtlich ihren eigenen Po retten müssen.In der dritten "Stunde der Wahrheit" entscheidet sich schließlich, wer sich in Sicherheit bringen konnte und weiterhin vom Titel "Reality Allstar 2026" und der Gewinnsumme träumen darf. Und auch die Frage, welche besondere Macht die beiden Neuankömmlinge diesmal innehaben, sorgt für zusätzliche Spannung.Bildmaterial, Interviews und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Kampf der Realitystars - RTLZWEI Unternehmen (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funternehmen.rtl2.de%2Fsendungen%2Fkampf-der-realitystars&data=05%7C02%7CDominik.Rabenberg%40rtl2.de%7C534e06bff86f486c2e1208de9f7d4002%7Cc5eaaa863ebd4d4db5bf1edd64cdb03e%7C0%7C0%7C639123557452655571%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=LqERg6dteDig6CksUks5xZPwPTirHA%2BOBINbs3Ckd60%3D&reserved=0)"Kampf der RealityAllstars" am 26. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+. Das Format wird von Banijay Productions Germany produziert.Über "Kampf der RealityAllstars":Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um bis zu 50.000 Euro Siegprämie, den Titel "RealityAllstar" und vor allem eines: Sendezeit! Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Realitykosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten. Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Arabella Kiesbauer in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen. "Kampf der Realitystars" wurde erstmals im Jahr 2020 ausgestrahlt. Bislang wurden sechs Staffeln der erfolgreichen Realityshow gezeigt.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6261736