Nach einem durch Sondereffekte begünstigten Rekord-EBITDA von 7,17 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2025 startet ad pepper media International auch in das laufende Jahr mit einer Bestmarke: So zeigt das in den Bereichen Performancemarketing und Preisvergleichsplattformen tätige Unternehmen für die ersten drei Monate 2026 ein EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 1,53 Mio. Euro - nach 84.000 Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die bisherige Top-Marke von knapp 1,31 Mio. Euro für ein Auftaktviertel stammt aus dem Jahr 2021 - damals getrieben von dem durch Corona ausgelösten E-Commerce-Boom. Für das Gesamtjahr peilt CEO Jens Körner ein EBITDA zwischen 6,5 und 7,5 Mio. Euro an. Das ist insofern doppelt interessant, als Körner damit von der bisherigen Praxis abweicht, nur qualitative Aussagen bezüglich des Ausblicks zu tätigen. Zum anderen beziehen sich die Zahlen für Q1 2026 sowie der Ausblick durchweg auf die neue Gruppenstruktur von ad pepper media International ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 boersengefluester.de