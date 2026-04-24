Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Mogotes Metals Inc. und Axo Copper Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 23.04.2026, 16:10 Uhr Zürich/Berlin Seit 2021 befindet sich der Kupferpreis auf relativ hohem Niveau. Einen starken Preisanstieg gab es im Jahr 2004 und 2011. Grund für den starken Preis des rötlichen Metalls ist auf jeden ...

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