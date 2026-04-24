Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Osisko Development Corp. und Fury Gold Mines Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 23.04.2026, 13:50 Uhr Zürich/Europa · Die Anspannungen im Nahen Osten bestehen weiter. Der Goldpreis ist in 2026 volatiler als früher, kein Wunder. Ähnliche Phasen gab es aber bereits. Verursacht wurden die starken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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