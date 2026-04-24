Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Osisko Development Corp. und Fury Gold Mines Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 23.04.2026, 13:50 Uhr Zürich/Europa · Die Anspannungen im Nahen Osten bestehen weiter. Der Goldpreis ist in 2026 volatiler als früher, kein Wunder. Ähnliche Phasen gab es aber bereits. Verursacht wurden die starken ...

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