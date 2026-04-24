Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Canada Nickel Company Inc. und Aurania Resources Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 23.04.2026, 11:55 Uhr Zürich/Berlin Die Deutsche Rohstoffagentur bezeichnet Lithium, Nickel oder Kobalt sowie Seltene Erden als strategische oder kritische Rohstoffe. Diese kritischen oder strategischen Rohstoffe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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