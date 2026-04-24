Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Marktbasierte Covered Bonds stellen eine echte Refinanzierungsquelle dar, da sie Kapital von externen Investoren einwerben, so Florian Hillenbrand, CFA, Senior Covered Bond Analyst von der Helaba.Sie würden zur Diversifikation der Finanzierungsstruktur beitragen und die Abhängigkeit von geldpolitischen Rahmenbedingungen reduzieren. Retained Covered Bonds hingegen würden maximale Flexibilität und sofortige Verfügbarkeit bieten, jedoch keine echte externe Finanzierung erzeugen. Ihre Nutzung sei stärker von regulatorischen und geldpolitischen Bedingungen und Regularien abhängig. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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