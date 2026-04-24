© Foto: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.TSMC springt auf ein neues Rekordhoch. Neben starken Quartalszahlen sorgt jetzt auch eine brisante Lockerung der Fondsregeln in Taiwan für Fantasie. Beginnt damit die nächste große KI-Rallye?Die Aktien von Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) haben am Freitag zeitweise um fünf Prozent zugelegt und ein neues Rekordhoch erreicht. Auslöser war eine Ankündigung der taiwanischen Aufsichtsbehörde, die Anlagegrenzen für Fonds bei einzelnen Aktien lockern zu wollen. Nach den geplanten neuen Regeln dürfen inländische Aktienfonds und aktiv verwaltete börsengehandelte Fonds, die ausschließlich in taiwanische Aktien investieren, künftig bis zu 25 Prozent ihres Vermögens in ein börsennotiertes …Den vollständigen Artikel lesen
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