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Chinesisches immaterielles Kulturerbe (ICH) betritt den Weltmarkt: One Heung Kong und die Guangdong Fashion Week ebnen einen neuen Weg für orientalische Mode



24.04.2026 / 10:05 CET/CEST

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GUANGZHOU, China, 24. April 2026 /PRNewswire/ -- Vor dem Hintergrund kultureller Vielfalt vollzieht die traditionelle Lingnan-Kultur durch Modedesign einen bemerkenswerten Wandel von einem lokalen Schatz zu einem internationalen Phänomen. Während der 37. Guangdong Fashion Week brachte die One Heung Kong Haute Couture Show Elemente des immateriellen Kulturerbes (ICH), darunter Xiangyunsha (gambierte Guangdong-Gaze), Chaozhou-Stickerei, Song-Brokat und Yun-Brokat, auf die internationale Bühne und bot ein innovatives Modell für die lebendige Weitergabe des chinesischen immateriellen Kulturerbes. Drei Spitzendesigner erweckten die traditionelle Handwerkskunst durch zeitgenössischen Ausdruck zu neuem Leben. Li Xiaoyan erforschte die Integration von Xiangyunsha in nachhaltige Mode; Yan Fangni verknüpfte immaterielles Kulturerbe mit alltagstauglicher Haute Couture, und Zhao Yakun führte die Handwerkskunst von Lingnan in das globale Luxussystem ein. Gemeinsam schufen sie so einen kreativen Rahmen, der in der Tradition verwurzelt ist, in der Moderne Anwendung findet und international zum Ausdruck kommt. Diese Schau ist eine kulturelle Modernisierungsinitiative, die immaterielles Kulturerbe in globale Modewerte verwandelt und Chinas Stimme in der Kreativwirtschaft stärkt. Während der Veranstaltung wurde One Heung Kong als ganzjähriger Ausstellungs- und Aufführungsstandort für chinesisches Originaldesign benannt. Damit werden die traditionellen zyklischen Grenzen von Fashion Weeks durchbrochen und eine ganzjährige Plattform für Ausstellungen und Vernetzung geschaffen. Die Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten führt zu einer tiefgreifenden Integration kultureller IPs, der Modeindustrie und internationaler Plattformen und unterstützt damit die Weitergabe des immateriellen Kulturerbes sowie die Entwicklung der Kreativwirtschaft. Sie schafft ein orientalisches kulturelles Modeökosystem und ebnet einen effizienten Weg dafür, dass chinesische Kultur ein weltweites Publikum erreicht. View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/chinesisches-immaterielles-kulturerbe-ich-betritt-den-weltmarkt-one-heung-kong-und-die-guangdong-fashion-week-ebnen-einen-neuen-weg-fur-orientalische-mode-302752688.html



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