Cognite, der weltweit führende Anbieter im Bereich der industriellen KI, wurde in der LNS Research Solution Selection Matrix für industrielle KI-Plattformen (SSM) als Front Runner ausgezeichnet. Der SSM von LNS Research bewertet Anbieter anhand einer strengen Methodik, die auf dem "3P"-Rahmenkonzept Produkt, Potenzial und Präsenz basiert, um sowohl die aktuellen Fähigkeiten als auch die Zukunftsfähigkeit zu beurteilen. In dem Bericht wird Cognite in drei Schlüsselbereichen hervorgehoben: die umfassende Expertise bei nutzerorientierten industriellen KI-Anwendungen, sein auf einem Wissensgraphen basierendes Datenmodell sowie sein starkes Partner-Ökosystem. Zusammen ermöglichen diese drei Komponenten Cognite, komplexe Industriedaten zu bündeln und in einen Kontext zu setzen, wodurch Unternehmen in die Lage versetzt werden, KI in großem Maßstab einzusetzen.

"Cognite bietet ein ausgefeiltes Datenmodell, das speziell für die Komplexität der Industrie entwickelt wurde, sowie fortschrittliche Analysen und KI-gestützte Erkenntnisse. Dies ist für Industrieunternehmen von entscheidender Bedeutung, um substanzielle Produktivitätssteigerungen und einen unternehmensweiten ROI zu erzielen", so Vivek Murugesan, Research Analyst bei LNS Research. "Diese Fähigkeiten machen Cognite zu einem Vorreiter und zu einem der führenden Anbieter im Bereich der industriellen KI."

"Die Auszeichnung als Front Runner in der LNS Research Solution Selection Matrix für industrielle KI-Plattformen unterstreicht sowohl die Breite als auch die Tiefe der industriellen KI- und Datenplattform von Cognite", sagte Chirayu Shah, Chief Product Officer bei Cognite. "Unser oberster Maßstab für den Erfolg war und bleibt der messbare Mehrwert, den wir unseren Kunden bieten. Das ist es, was unsere Produktvision antreibt und es unseren Kunden ermöglicht, industrielle KI sicher und effizient zu skalieren und so messbare Verbesserungen in den Bereichen Sicherheit, Nachhaltigkeit und Rentabilität zu erzielen."

LNS Research veröffentlicht regelmäßig seine Lösungsauswahlmatrizen, um Industrieunternehmen dabei zu unterstützen, Lösungsanbieter zu identifizieren, die am besten geeignet sind, ihnen dabei zu helfen, messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen. Im Hinblick auf den Markt für industrielle KI unterscheidet LNS Research zwischen Anbietern, die eine vollständige Plattform für industrielle KI anbieten, und solchen, die verschiedene Komponenten anbieten.

Um für die Aufnahme in den SSM für umfassende industrielle KI-Plattformen in Frage zu kommen, verlangt LNS Research, dass Anbieter "… Full-Stack-Softwareplattformen in Industriequalität anbieten, die darauf ausgelegt sind, Herstellern und Industrieunternehmen den großflächigen Einsatz von KI in einer Vielzahl industrieller Anwendungsfälle zu ermöglichen. Im Gegensatz zu Lösungen für fortgeschrittene industrielle Analytik sind industrielle KI-Plattformen in der Lage, integrierte Funktionen über drei Kernschichten hinweg bereitzustellen: Industrial DataOps, Datenplattformen und fortgeschrittene industrielle Analytik. Zusammen unterstützen diese drei Schichten den gesamten Lebenszyklus der industriellen KI von der industriellen Konnektivität und der kontextbezogenen Datenmodellierung über Governance und Modellentwicklung bis hin zu produktionsreifen Analyseanwendungen, die in den Betrieb eingebettet sind."

Holen Sie sich den Leitfaden und das Cognite-Profil

Über LNS Research

LNS Research unterstützt globale Hersteller dabei, Spitzenleistungen zu erzielen durch datengestützte Erkenntnisse, Beratung für Führungskräfte und Zusammenarbeit mit Branchenkollegen. Die Forschungsergebnisse des Unternehmens vermitteln führenden Industrieunternehmen Strategien, Technologien und Betriebsmodelle, die zu messbarer Produktivitätssteigerung und Wettbewerbsvorteilen führen.

Wichtiger Hinweis: Alle Einträge in der Lösungsauswahlmatrix geben die Meinungen der Autoren wieder, die auf deren Branchenerfahrung und ihrer Einschätzung der Informationen beruhen, die unter Anwendung der in der LNS Research Integrity Policy beschriebenen Methoden erhoben wurden. LNS Research und die Solution Selection Matrix sind Marken von LNS Research.

Über Cognite

Cognite macht KI für die Industrie nutzbar. Führende Unternehmen aus den Bereichen Energie, Fertigung sowie Strom und erneuerbare Energien entscheiden sich für Cognite, um sichere, vertrauenswürdige Daten in Echtzeit bereitzustellen und so ihre anlagenschweren Betriebsabläufe sicherer, nachhaltiger und profitabler zu gestalten. Cognite bietet eine benutzerfreundliche, sichere und skalierbare Plattform für Industriedaten und KI, die es allen Entscheidungsträgern vom Einsatzort bis hin zu entfernten Betriebszentralen erleichtert, auf komplexe Industriedaten zuzugreifen und diese zu verstehen, in Echtzeit zusammenzuarbeiten und eine bessere Zukunft zu gestalten. Besuchen Sie uns unter www.cognite.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260423140621/de/

Contacts:

Medienkontakt

media@cognite.com