Hamburg (ots) -Das Hamburger Kinder- und Jugendhospiz Sternenbrücke öffnet am 1. Mai Tore und Türen und gibt Interessierten Einblicke in die Arbeit mit lebensverkürzend erkrankten jungen Menschen - das Programm beinhaltet Vorträge sowie Aktionen und bietet Raum für Begegnung und Austausch.Jedes Jahr öffnet das Kinder- und Jugendhospiz Sternenbrücke seine Türen für Besucher*innen - so auch in diesem Jahr. Von 12 bis 17 Uhr bietet die Einrichtung in Hamburg-Rissen einen umfassenden Einblick in ihre Arbeit mit unheilbar erkrankten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie ihren Familien. Der Tag der offenen Tür zählt zu den wichtigsten jährlich stattfindenden, öffentlichen Veranstaltungen der Sternenbrücke - sowohl zur Aufklärung über Kinderhospizarbeit als auch als Begegnungsort für Unterstützer*innen und Interessierte.Verschiedene Fachbereiche informieren an diesem besonderen Tag an Ständen über die medizinisch-pflegerische, therapeutische und psychosoziale Begleitung und geben Einblicke in ihre tägliche Arbeit. In zwei Fachvorträgen werden zudem die Besonderheiten der Kinderhospizarbeit vorgestellt. Kleine und große Besucher*innen können sich frei auf dem Gelände bewegen, Fragen stellen sowie an Mitmachaktionen, Bastel- und Spielangeboten teilnehmen.Besondere Highlights bietet auch das Bühnen- und Rahmenprogramm, durch das in diesem Jahr die ehemalige "Let's Dance"-Profitänzerin Melissa Ortiz Gomez führt. Begrüßt werden unter anderem Rolf Zuckowski, der treuer Wegbegleiter des Kinder- und Jugendhospizes ist, Singer- und Songwriter Jan Salander sowie der Kinderchor "Blankenäschen". Abseits der Bühne wird es beim Torwandschießen mit Spielern der HSV-Bundesligamannschaft sportlich."Wir wollen zeigen, was Kinderhospizarbeit bedeutet", so Christiane Schüddekopf, Vorstand der Stiftung Kinder-Hospiz Sternenbrücke. Sie betont darüber hinaus: "Es ist immer wieder berührend zu sehen, wie viele Menschen sich für die Arbeit der Sternenbrücke interessieren und Anteil nehmen am schwierigen Lebensweg der Familien. Unser Ziel ist es, Kinderhospizarbeit sichtbar zu machen und den betroffenen jungen Menschen und ihren Angehörigen einen Platz in der Mitte der Gesellschaft zu geben. Mit mittlerweile weit über 3.000 Besucher*innen ist dieser Tag für uns alle ein Anlass zur großen Vorfreude."Die Erlöse aller Aktivitäten fließen vollständig in die Arbeit der Sternenbrücke.Anfahrt & HinweiseDa die Parkmöglichkeiten begrenzt sind, stehen zwei kostenfreie Shuttle-Services zur Verfügung:- ab S-Bahnhof Rissen (Ausgang Gudrunstraße)- Rissener Str. (Ost) in Wedel (gegenüber von LIDL)Das Kinder-Hospiz SternenbrückeSeit Mai 2003 hilft das Kinder- und Jugendhospiz Sternenbrücke unheilbar erkrankten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis zu einem Alter von 27 Jahren, einen würdevollen Weg bis zu ihrem Tod gehen zu können. Die erkrankten jungen Menschen und ihre An- und Zugehörigen werden nicht nur in der letzten Lebensphase, sondern auch auf dem oft über viele Jahre andauernden Krankheitsweg im Rahmen von Entlastungsaufenthalten sorgsam begleitet. Auch nach dem Verlust steht die Sternenbrücke den Familien in ihrer Trauer weiter zur Seite.Weitere Informationen unter www.sternenbruecke.dePressekontakt:Nele DübeltPresse- und Öffentlichkeitsarbeit (Ltg.)Telefon: 040 - 81 99 12 758E-Mail: n.duebelt@sternenbruecke.deStiftung Kinder-Hospiz SternenbrückeSandmoorweg 6222559 HamburgOriginal-Content von: Kinder- und Jugendhospiz Sternenbrücke, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160728/6261814