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Dow Jones News
24.04.2026 10:21 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Kaum verändert - Ölpreisanstieg dämpft Kauflaune

DJ MÄRKTE ASIEN/Kaum verändert - Ölpreisanstieg dämpft Kauflaune

DOW JONES--Die Börsen in Ostasien und Australien haben sich am Freitag meist wenig verändert gezeigt. Der andauernde Iran-Krieg dämpfte die Kauflaune. Gelindert wurde der Verkaufsdruck von der Nachricht, dass Israel und der Libanon ihren Waffenstillstand um drei Wochen verlängert haben. Allerdings haben die USA und der Iran ihre Friedensverhandlungen noch nicht wieder aufgenommen, und die Straße von Hormus, ein wichtiger Seehandels- und Öltransportweg, ist noch immer geschlossen, was die Ölpreise nach oben trieb. Der Preis für ein Barrel Brentöl stieg zum Übergang vom asiatisch dominierten zum europäischen Handel um 0,7 Prozent auf 105,82 Dollar.

An der japanischen Börse schloss der Topix kaum verändert. Der Nikkei-225-Index stieg jedoch 1 Prozent auf den Rekordschlussstand 59.716 Punkten, angeführt von den Chipwerten. Am Donnerstag hatte der Index im Verlauf erstmals die Marke von 60.000 Punkten überwunden. Die japanischen Verbraucherpreise sind im März in der Kernrate im von Ökonomen erwarteten Rahmen gestiegen. Im Vergleich zum Februar hat sich die Kernteuerung etwas beschleunigt, bedingt durch den deutlich gestiegenen Ölpreis, allerdings lag der Anstieg mit 1,8 Prozent noch unter dem Ziel der Bank of Japan (BoJ) von 2 Prozent.

Der Anstieg liefert der BoJ Argumente, die Geldpolitik über kurz oder lang zu straffen, wie Abhijit Surya, Volkswirt bei Capital Economics, meint. Angesichts der politischen Unsicherheit wird allerdings weithin erwartet, dass die japanische Zentralbank bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche die Zinsen zunächst noch unverändert lässt. Im Chipsektor stiegen Lasertec um 3,8, Rohm um 4 und Advantest um 5,5 Prozent. Hier dürften überraschend gute Zahlen und ein optimistischer Ausblick von Intel gestützt haben. Nach Vorlage enttäuschender Geschäftszahlen verbilligten sich Canon um 7,9 Prozent. Die Aktien des Wettbewerbers Konica Minolta büßten 11 Prozent ein.

In Seoul schloss der Kospi nach einer viertägigen Gewinnserie, die den Index auf neue Rekordstände geführt hatte, kaum verändert. Indexschwergewicht Samsung Electronics fiel um 2,2 Prozent. SK Hynix verloren im Zuge von Gewinnmitnahmen 0,2 Prozent, doch stützten positive Analystenkommentare zu den am Vortag veröffentlichten Rekordzahlen des Chipherstellers. An der Börse in Schanghai gab der Composite-Index um 0,3 Prozent nach. In Hongkong schaffte der Hang-Seng-Index den Dreh ins Plus und zeigte sich im späten Handel 0,2 Prozent höher. Der australische Aktienmarkt beendete den Handel mit einem Minus von 0,1 Prozent. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.786,50  -0,1    +0,8      08:00 
Topix 500 (Tokio)     2.901,35  0,0    +9,1      08:00 
Kospi (Seoul)       6.475,63  0,0   +53,7      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   25.962,33  +0,2    +1,3      10:00 
Shanghai-Composite     4.079,90  -0,3    +2,8      09:00 
Straits-Times (Singapur)  4.935,38  -0,2    +6,2      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   7.135,84  -3,3   -17,4      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.723,07  +0,1    +2,6      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Do, 9:20 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1679  -0,0   1,1683     1,1702  -0,6 
EUR/JPY           186,53  -0,0   186,58     186,84  +1,4 
EUR/GBP           0,8673  -0,0   0,8675     0,8673  -0,5 
USD/JPY           159,69  -0,0   159,71     159,66  +1,9 
USD/KRW          1.483,50  +0,2  1.481,28    1.482,01  +3,0 
USD/CNY           6,8360  +0,2   6,8260     6,8325  -2,3 
USD/CNH           6,8369  +0,0   6,8343     6,8345  -2,0 
USD/HKD           7,8353  +0,0   7,8321     7,8322  +0,7 
AUD/USD           0,7124  -0,1   0,7128     0,7150  +6,8 
NZD/USD           0,5849  -0,1   0,5852     0,5884  +1,6 
BTC/USD          77.713,65  -0,3 77.921,00    78.155,69 -11,4 
 
ROHOEL           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           96,30  +0,5    0,45      95,85 
Brent/ICE          105,82  +0,7    0,75     105,07 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.682,45  -0,2   -10,24    4.692,69 
Silber            74,58  -1,1   -0,85      75,43 
Platin           1.976,03  -1,5   -30,02    2.006,05 
 
Angaben ohne Gewähr 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/hab

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April 24, 2026 03:45 ET (07:45 GMT)

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