Koblenz (ots) -Die Debeka erhielt jetzt in der Kategorie Gewerbliche Inhaltsversicherung den Deutschen Versicherungs-Award 2026. Sie zählt damit laut Auszeichnung zu den besten Anbietern im deutschen Versicherungsmarkt und zu den Top 3 einer Kategorie, in der mehrere tausend Produkte unabhängig bewertet wurden. Der Deutsche Versicherungs-Award wurde in diesem Jahr zum neunten Mal von der Ratingagentur Franke und Bornberg, dem Nachrichtensender ntv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) vergeben. Die Prämierung gilt als eine der umfangreichsten und anspruchsvollsten Bewertungen im deutschen Versicherungsmarkt.Einer der größten Versicherungstests in DeutschlandGrundlage der Auszeichnung sind umfassende Leistungs-, Preis- und Service-Bewertungen von tausenden Produkten. Pro Kategorie erhalten ausschließlich die drei besten Anbieter die Auszeichnung.Umfassender Schutz für GewerbetreibendeDie Gewerbe-Inhaltsversicherung der Debeka Firmenwelt sichert technisches und kaufmännisches Betriebsinventar, Waren, Vorräte sowie den daraus resultierenden Ertragsausfall ab. Der Leistungsumfang lässt sich individuell anpassen und umfasst ein breites Spektrum. Bereits 2025 bestätigte eine unabhängige Analyse von Franke und Bornberg im Auftrag des Handelsblatts die hohe Produktqualität der Gewerblichen Inhaltsversicherung der Debeka mit dem Urteil "Sehr gut".Christian Birkenheier, Geschäftsführer der Debeka Firmenwelt, hat den Preis jetzt in Berlin persönlich entgegengenommen. Für ihn ist die Auszeichnung mehr als ein Gütesiegel: "Diese Prämierung bestätigt, dass sich unser Anspruch auszahlt: Gewerbetreibenden einen Schutz zu bieten, der passgenaue Leistungen, faire Prämien und persönlichen Service vereint." Gerade weil der Award auf einer der strengsten unabhängigen Bewertungen am Markt beruhe, mache ihn diese Anerkennung besonders stolz. Sein Versprechen an die Kundschaft: Die Debeka Firmenwelt biete Unternehmerinnen und Unternehmern echte Sicherheit - damit sie sich voll auf ihr Geschäft konzentrieren könnten, so Birkenheier weiter.___________________________________________________________Über die Debeka FirmenweltDie Debeka Firmenwelt bündelt die gewerblichen Versicherungs- und Vorsorgelösungen der Debeka-Gruppe mit Hauptsitz in Koblenz. Das Angebot umfasst unter anderem Inhalts- und Gebäudeversicherungen, Elektronik- und Maschinenversicherungen sowie Betriebshaftpflicht-, Rechtsschutz- und Kfz-Versicherungen - ergänzt durch Lösungen zur betrieblichen Altersversorgung und zur betrieblichen Krankenversicherung. Ziel ist es, Gewerbetreibenden alle Absicherungen aus einer Hand zu bieten und ihnen so Freiräume für ihre unternehmerischen Ideen zu schaffen.Pressekontakt:Debeka Krankenversicherungsverein a. G.Debeka Lebensversicherungsverein a. G.Debeka Allgemeine Versicherung AGDebeka Pensionskasse AGDebeka Bausparkasse AG56058 KoblenzTelefon (02 61) 4 98 - 11 88Telefax (02 61) 4 98 - 11 11E-Mail presse@debeka.deInternet www.debeka.deOriginal-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57398/6261828