Das Lübecker Technologieunternehmen blau direkt vereinfacht mit QuickJump den Wechsel aus dem hauseigenen Maklerverwaltungsprogramm in die Portale der Versicherer. So ist künftig ein direkter Absprung aus einem bestehenden Vertrag in der AMEISE in das jeweilige Versichererportal möglich. Für Vermittler sind Versichererportale mit Vertragsinformationen, Bestandsdaten und weiteren wichtigen Dokumenteden ein zentraler Bestandteil im Arbeitsalltag. Viele dieser Informationen werden bereits in der AMEISE ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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