München/Frankfurt. (ots) -Die Pressefreiheit steht weltweit wie auch in Deutschland unter erheblichem Druck. Digitale Angriffe, gezielte Desinformation und eine zunehmende Hasskultur erschweren den journalistischen Alltag und gefährden ein zentrales demokratisches Grundrecht. Vor diesem Hintergrund richtet die ARD vom 29. April bis 8. Mai 2026 rund um den Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai bundesweite Aktionstage aus, die den Wert unabhängiger Berichterstattung sichtbar machen und das Bewusstsein dafür stärken sollen.Die Aktionstage rücken besonders junge Menschen in den Mittelpunkt und vermitteln, wie zentral Pressefreiheit und verlässliche Informationen für eine demokratische Gesellschaft sind. Die Landesrundfunkanstalten der ARD öffnen zu diesem Anlass ihre Redaktionen.Die Aktionstage werden teilweise gemeinsam mit Partner realisiert, z. B. mit Landeszentralen für politische Bildung oder Journalismus macht Schule. Gemeinsam verfolgen die Partner das Ziel, Medienbildung nachhaltig zu stärken und insbesondere jungen Menschen die Fähigkeit zu vermitteln, Informationen kritisch zu bewerten, Quellenkompetenz zu entwickeln und die Mechanismen von Manipulation zu erkennen. Mit diesem Engagement setzt die ARD ein klares Zeichen für demokratische Werte und die Bedeutung freier Medien, die auch künftig eine informierte Gesellschaft ermöglichen.Eine Übersicht über die verschiedenen Angebote der Landesrundfunkanstalten findet sich unter ARD.de/medienkompetenz.Pressekontakt:Judith Schönicke / BR MedienkompetenzprojekteJudith.Schoenicke@br.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/6261844