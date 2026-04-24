Der Facebook-Konzern Meta entlässt rund ein Zehntel der Belegschaft - und das könnte erst der Anfang sein. KI lässt Jobs ihrer Erfinder im Silicon Valley wegfallen. Die geplante Entlassung von fast 8.000 Mitarbeitern beim Facebook-Konzern Meta ist ein Zeichen der Zeit: Künstliche Intelligenz ersetzt Jobs von Menschen in der Tech-Wiege Silicon Valley. Meta-Chef Mark Zuckerberg signalisierte bereits im Januar, wohin die Reise geht. 2026 sei das Jahr, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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