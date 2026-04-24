Linz (www.anleihencheck.de) - Die tschechische Wirtschaft verzeichnet ein robustes Wachstum - getrieben v. a. durch Reallohnsteigerungen und privaten Konsum und die BIP-Erwartung für 2026 liegt bei 2,4%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflation habe zwar wieder zugelegt, liege aber im März mit 1,9% immer noch deutlich unter dem Zielwert. Jedoch seien die Risiken des Anstieges aufgrund der hohen Abhängigkeit von Energieimporten allgegenwärtig. Dementsprechend dürfte sich die Tschechische Nationalbank in ihrer restriktiven Geldpolitik bestätigt fühlen und den Leitzins in diesem Jahr stabil halten. Ein hohes Zinsniveau dürfte tendenziell der Währung zugutekommen. Aktuell notiere EUR/CZK bei 24,360 und Oberbank rechne weiterhin mit einer festen Krone. Für CZK-Verkäufer biete sich kurzfristig charttechnisches Potenzial bis 24,200. (24.04.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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