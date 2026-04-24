Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Republik Italien hat eine neue Staatsanleihe (ISIN IT0005704868/ WKN A4ETH3) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 3,75 Milliarden Euro begeben, so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage 3,300% pro Jahr und werde halbjährlich ausgezahlt. Die erste Zinszahlung sei für den 15. Juni 2026 vorgesehen, das Laufzeitende sei der 15. Juni 2033. Der Zinslauf habe am 10. April 2026 begonnen. Die Anleihe sei ab einer Stückelung von 1.000 Euro handelbar. Der aktuelle Kurs liege bei rund 99,02% (Stand: 22.04.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit betrage aktuell etwa 3,46%. Die Ratingagentur Moody's habe Italien im November 2025 von Baa3 auf Baa2 hochgestuft. Standard & Poor's bewerte Italien mit BBB+. (News vom 23.04.2026) (24.04.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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