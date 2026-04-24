Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Bundesrepublik Deutschland hat eine neue Unverzinsliche Schatzanweisung (ISIN DE000BU0E402/ WKN BU0E40) - am Markt auch als "Bubill" bekannt - mit einem Volumen von bis zu 3 Milliarden Euro auf den Markt gebracht, so die Börse Stuttgart.Das Papier sei am 13. April 2026 emittiert worden und laufe bis zum 14. April 2027. Als Nullkupon-Anleihe würden keine regelmäßigen Zinszahlungen geleistet - der Ertrag ergebe sich stattdessen aus der Differenz zwischen dem Kaufkurs und der Rückzahlung zu 100% am Laufzeitende. Die Anleihe sei bereits ab einer Stückelung von 0,01 Euro handelbar. Der aktuelle Kurs liege bei rund 97,70% (Stand: 22.04.2026, 15:05 Uhr). Die Kreditwürdigkeit der Bundesrepublik Deutschland werde von den Ratingagenturen Moody's (Aaa), Standard & Poor's (AAA) und Fitch (AAA) jeweils mit der Bestnote bewertet. (News vom 23.04.2026) (24.04.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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