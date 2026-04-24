Der Bund entwickelt den regulatorischen Rahmen für die Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote) weiter - mit positiven Folgen für den Einsatz von E-Nutzfahrzeugen und grünem Wasserstoff. Die Gesetzesnovelle hat zum Ziel, zusätzliche Anreize für emissionsfreie Mobilität zu schaffen. Der Bundestag hat am Donnerstag die überarbeitete Gesetzesfassung zur THG-Quote beschlossen. Kern der Novelle: Die THG-Quote wird im Straßenverkehr bis 2040 schrittweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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