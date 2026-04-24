AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen hat im ersten Quartal den Umsatz um 20 Prozent gesteigert und bewegt sich damit im Zielkorridor für die Jahresprognose. Unter der Annahme von einer konstanten Währungsbasis seien die Erlöse im ersten Quartal auf 620,8 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen im Rahmen einer Mitteilung zu einer kleineren Übernahme am Donnerstagabend mit. Die im Februar gesenkte Prognose für das laufende Jahr bestätigte der Konzern. Ziel ist es, den Umsatz bereinigt um Währungseffekte um 20 bis 22 Prozent zu steigern. Bei der Marge wird für das laufende Jahr mit einer Stagnation gerechnet.

Adyen will die Talon.One GmbH für 750 Millionen Euro übernehmen. Bezahlt werde die Summe aus bestehenden Barreserven, hieß es weiter. Mit einem Abschluss wird im zweiten Halbjahr gerechnet. Talon.One wurde von dem Lieferando-Mitgründer Christoph Gerber im Jahr 2015 gestartet. Die Firma ist eine Software-Plattform für Marketing-Aktionen wie Gutscheine, Rabatte, Treueprogramme und Treueaktionen./stk/jha/