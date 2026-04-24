Köln (ots) -Die EUROPA bleibt Deutschlands bester Versicherer, wenn es um das Thema Altersvorsorge geht: Bei der Verleihung des Deutschen Versicherungs-Awards 2026 setzte der Kölner Versicherer seine Siegesserie fort und holte sich zum vierten Mal in Folge den Gesamtsieg beim Thema Altersvorsorge. Mit seiner hervorragenden Mischung aus Preis, Leistung, Qualität und Service errang die EUROPA mit ihren Privat- und Basisrenten (Neue Klassik, Hybrid, Fonds) fünf Testsiege. In Berlin nahmen Ortwin Schmidt, Leiter Direktvertrieb der EUROPA, und Thomas Pollmer, Leiter Produktmanagement Leben bei der EUROPA, die Trophäen entgegen. Initiatoren der Auszeichnung sind die Ratingagentur Franke und Bornberg, der Nachrichtensender Ntv und das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ).Bestmögliche Altersvorsorge für jeden Kunden"Solche unabhängigen Auszeichnungen bestätigen uns darin, dass wir unseren Kundinnenund Kunden verlässliche und leistungsstarke Lösungen für die Altersvorsorge bieten", sagt Dr. Matthias Hofer, Vorstand bei der EUROPA. "Sie zeigen, dass wir über verschiedene Produktformen hinweg - von klassischer Rentenversicherung bis hin zu fondsgebundenen Varianten mit und ohne Garantien - ein ausgewogenes Gesamtpaket aus Preis, Leistung und Qualität bereitstellen. Unser Ziel ist es, für unterschiedliche Bedürfnisse passende und zukunftsfähige Absicherungslösungen anzubieten."Hintergrund zur AuszeichnungDie Ratingagentur Franke und Bornberg und das DISQ analysierten für den Branchen-Award zum neunten Mal Versicherer und deren Produkte, in diesem Jahr über 12.000 Tarife. Für die Leistungsanalyse schauten sie sich mehr als 5.000 Datensätze an. Die Unternehmen mit den besten Produkten unterzogen sie zudem einer umfassenden Service-Analyse. Mit 975 Servicekontakten testeten die Experten Beratungen am Telefon, sendeten E-Mail-Anfragen und führten Internet-Tests zur Verbraucherfreundlichkeit durch. Die vordersten Plätze belegten schließlich die Unternehmen, die die beste Kombination aus Qualität, Preis und Leistung sowie Service bieten. Insgesamt wurden 40 Versicherer in 37 Kategorien ausgezeichnet.Weitere Informationen über die ausgezeichnete Altersvorsorge der EUROPA Lebensversicherung gibt es unter www.europa.de/versicherungen/private-rentenversicherung/beste-altersvorsorge/ (http://www.europa.de/versicherungen/private-rentenversicherung/beste-altersvorsorge/).Über die EUROPA VersicherungenDie EUROPA Versicherungen gehören zum Continentale Versicherungsverbund. Gegründet wurden sie 1959 in Köln. Dort ist heute noch der Sitz der beiden Unternehmen, der EUROPA Lebensversicherung AG und der EUROPA Versicherung AG.Die EUROPA betreut insgesamt 1,5 Millionen Versicherungsverträge sowie 1,7 Millionen Versicherte in Reise-, Rahmen- und Gruppenversicherungsverträgen. Kunden und Vermittler profitieren von einer attraktiven Produktpalette, umfangreichem Service und sehr guter Beratung. In zahlreichen unabhängigen Tests und Rankings werden die beiden Unternehmen immer wieder ausgezeichnet - für ihre Produkte und ihre Beratungsqualität. Zudem beweist die EUROPA, dass hohe Qualität und guter Service dauerhaft günstig sein können: Mit 0,76 Prozent ist die EUROPA laut map-Report einer der Lebensversicherer mit der niedrigsten Verwaltungskostenquote in Deutschland. Das heißt, der Großteil der Beiträge fließt in den Schutz der Kunden. Eine niedrige Quote deutet auf Sparsamkeit in der Verwaltung hin.Weitere Informationen finden Sie unter www.europa.de.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseContinentale VersicherungsverbundPressestelle EUROPA VersicherungenTel.: +49 231 919-1208presse@europa.dewww.europa.deOriginal-Content von: EUROPA Versicherungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137981/6261880