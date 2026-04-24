© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIHohe Dividenden bei Lebensmittelaktien wirken plötzlich verlockend, während Psychedelika-Aktien explodieren. Doch genau in beiden Fällen sehen Analysten jetzt brisante Warnsignale.An der Börse zeigen sich derzeit zwei extreme Entwicklungen. Auf der einen Seite stehen schwer gefallene US-Lebensmittelaktien mit auffallend hohen Dividendenrenditen. Auf der anderen Seite ziehen Psychedelika-Aktien kräftig an, obwohl viele Unternehmen noch kaum Umsätze erzielen. Bei klassischen Lebensmittelkonzernen war die Kursentwicklung in den vergangenen drei Jahren schwach. Kraft Heinz verlor mehr als 40 Prozent, General Mills, Campbell's und Conagra Brands jeweils rund 60 Prozent. Durch die Kursverluste …Den vollständigen Artikel lesen
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