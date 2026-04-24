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Pyramid AG schließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht erfolgreich ab



24.04.2026 / 10:59 CET/CEST

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Pyramid AG schließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht erfolgreich ab Insgesamt 4.015.789 neue Aktien platziert

Bruttoemissionserlös von EUR 5.541.788,82

Ziel erreicht, Wachstumsambitionen können nun umgesetzt werden München, 24.04.2026 - Die Pyramid AG ("Pyramid", ISIN DE000A41YDL0) hat ihre am 26. März 2026 angekündigte Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen der Bezugsfrist vom 08.04.2026 bis zum 21.04.2026 (jeweils einschließlich) wurden von den Aktionären insgesamt 930.789 neue auf den Namen lautende Stammaktien bezogen, entsprechend einem Bruttoemissionserlös von EUR 1.284.488,82. Während der Bezugsfrist nicht bezogene Aktien wurden anschließend im Rahmen einer Privatplatzierung anderen interessierten Investoren angeboten. Dabei wurden insgesamt 3.085.000 Aktien mit einem Bruttoemissionserlös von EUR 4.257.300,00 platziert. Das Gesamtvolumen der Kapitalerhöhung beläuft sich damit auf insgesamt 4.015.789 Aktien und einen Bruttoemissionserlös von EUR 5.541.788,82. "Mit einem Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung von mehr als EUR 5,5 Mio. haben wir unsere Ziele erreicht. Damit ist der Kapitalbedarf des Konzerns ausreichend abgedeckt, um unsere Wachstumspläne verwirklichen zu können. Nach der Reorganisation durch den Verkauf der Faytech International haben wir damit den zweiten wichtigen Schritt für die Rückkehr auf einen profitablen Wachstumspfad getätigt", kommentiert Andreas Empl, Vorstandsvorsitzender der Pyramid AG. Nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird das Grundkapital der Gesellschaft künftig EUR 9.782.832 betragen. Mit der Umsetzung der Kapitalerhöhung kann die Pyramid ihre Wachstumsambitionen planmäßig umsetzen. Der Nettoemissionserlös, nach Abzug der Kosten der Kapitalerhöhung, soll dabei zur Erhöhung des Working Capital und für die Teilrückführung eines bestehenden langfristigen Bankkredites genutzt werden. Die Kapitalerhöhung wurde begleitet von der CapSolutions GmbH als Lead Placement Agent und der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG. Über die Pyramid AG: Die Pyramid AG, ein internationaler Hardwarelösungs- und Standardanbieter für Automatisierung und Digitalisierung, ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und dort seit März 2017 bis zum 30. April 2026 in das Scale-Segment und ab dem 1. Mai 2026 in das Segment "Basic Board" sowie seit Februar 2026 in das Segment m:access der Börse München einbezogen (Börsenkürzel: M3B0, ISIN: DE000A41YDL0). Die 100-prozentige Tochtergesellschaft Pyramid Computer GmbH gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen, u. a. für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor. Darüber hinaus hält die Pyramid AG eine 100-prozentige Beteiligung an der RNT Rausch GmbH, einem in Deutschland ansässigen Technologiepionier, der seit über 25 Jahren für hochperformante, individuelle IT-Infrastrukturlösungen steht - von Servern und Storage-Appliances bis zu mobilen Rechenzentren. Zudem werden unter der Marke faytech europaweit Touchscreen-Produkte für das B2B-Segment vertrieben. Unter www.pyramid-ag.com erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur Pyramid AG. Kontakt Pyramid AG:

Andreas Empl

Vorstandsvorsitzender

info@pyramid-ag.com

www.pyramid-ag.com

ISIN: DE000A41YDL0 | WKN: A41YDL | Symbol: M3B0 Ansprechpartner Investor Relations

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