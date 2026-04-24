Bonn (ots) -Im Jahr 1952 begründete die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) den Tag des Baumes in Deutschland. Heute geraten unsere Wälder zunehmend unter Druck - und mit ihnen die Bäume in unseren Städten und Landschaften. Der Tag des Baumes steht dieses Jahr unter der Schirmherrschaft von Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer und macht darauf aufmerksam, wie wichtig aktives Engagement für den Schutz der Bäume ist.In Anlehnung an den "Arbor Day", den der US-Amerikaner Julius Sterling Morton 1872 ins Leben rief, wurde der Tag des Baumes 1952 von der SDW auch in Deutschland eingeführt. Damals pflanzten Robert Lehr, der zu dieser Zeit Präsident der SDW war, und der damalige Bundespräsident Prof. Dr. Theodor Heuss einen Bergahorn im Bonner Hofgarten. Seitdem hat sich der Aktionstag zu einer festen Größe im Kalender des Natur- und Umweltschutzes entwickelt. Heute steht er mehr denn je für die Frage, wie wir unsere Bäume erhalten und unsere Wälder zukunftsfähig machen können. Insbesondere in Städten schafft der Tag des Baumes - häufig verbunden mit der Pflanzung des jeweiligen Baumes des Jahres - Aufmerksamkeit für die zentrale Rolle von Bäumen für Klima, Biodiversität und Lebensqualität.Waldwissen: Wälder im Wandel- Viele Baumarten geraten durch steigende Temperaturen und längere Trockenperioden zunehmend unter Stress.- Wassermangel schwächt Bäume und macht sie anfälliger für Krankheiten und Schädlinge.- Monokulturen stoßen an ihre Grenzen und reagieren besonders empfindlich auf Klimaveränderungen.- Besonders Stadtbäume leiden unter den genannten Herausforderungen.- Mischwälder gelten als widerstandsfähiger, da sie Risiken verteilen und die Stabilität der Ökosysteme erhöhen.- Die Wälder, die heute wachsen, prägen die Landschaften der nächsten 100 Jahre. Ein wichtiges Ziel ist es daher, dass wir in Deutschland eine maßvolle Waldmehrung erzielen.Für die Bäume aktiv werden"Der Tag des Baumes ist ein erfolgreicher Aktionstag für den Naturschutz", betont SDW-Präsidentin Ursula Heinen-Esser. "Mit Pflanzaktionen und waldpädagogischen Angeboten macht die SDW auf die besondere Bedeutung von Bäumen und Wäldern aufmerksam. Ohne das Mitwirken einer engagierten Bevölkerung wäre das nicht möglich. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für ihren Einsatz!" Auch dieses Jahr bietet der Aktionstag zahlreiche Möglichkeiten aktiv zu werden, zum Beispiel durch die traditionellen Baumpflanzungen. Allerdings sollten Freiwillige beachten, dass die Pflanzsaison im Frühjahr aufgrund veränderter klimatischer Bedingungen oft bereits abgeschlossen ist und meist nur noch Bäume mit Wurzelballen gesetzt werden können. Viele Aktionen haben daher symbolischen Charakter oder richten den Blick bereits auf die nächste Pflanzsaison im Herbst. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten aktiv zu werden:- Baumpatenschaften ermöglichen die direkte Unterstützung von Stadtbäumen.- Im eigenen Garten kann durch die Auswahl geeigneter Baumarten die Biodiversität gefördert werden.- Der Verzicht auf versiegelte Flächen wie Schottergärten schafft Raum für Bäume und andere Pflanzen.- Der Kauf von zertifiziert nachhaltigen Holzprodukten stärkt eine verantwortungsvolle Forstwirtschaft.- Auch das bewusste Ansprechen des Themas im eigenen Umfeld trägt dazu bei, die Bedeutung von Bäumen stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.Spendenaufruf zum Tag des BaumesDer Handlungsbedarf ist groß, denn knapp 900.000 Hektar Wald wurden in Deutschland seit 2017 durch Dürre und Schädlinge geschwächt. Die Wiederbewaldung dieser Flächen ist eine langfristige Aufgabe. Mit Baumspenden können entsprechende Projekte unterstützt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der SDW-Website.Aktionen der SDW zum Tag des Baumes- Bundesverband: Bundesweite Auftaktpflanzung mit Bundesminister Alois Rainer in Berlin am Donnerstag, den 23. April 2026.- Bundesverband Berlin: Eröffnung des Projektes "Deine Kiezbäume" im Karl-August-Kiez in Berlin Charlottenburg. Ab 18:00 in der Goethestraße 29, 10625 Berlin.- Kreisverband Lüneburg: Baumpflanzung am 18. April 2026 um 15:00 auf der Arboretumsfläche am Elbeseitenkanal in Kooperation mit der Baum des Jahres - Dr. Silvius Wodarz Stiftung.- Kreisverband Osnabrück: Baumpflanzung am 26. April 2026 um 11:00 an der Bifurkation Melle/Gesmold.- Landesverband Schleswig-Holstein: Pflanzaktion mit der Waldjugend vom 24. bis zum 26. April 2026 in Glücksburg.Über die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW):Am 5. Dezember 1947 wurde die SDW in Bad Honnef gegründet und ist damit einer der ältesten Naturschutzverbände in Deutschland. Heute engagieren sich in den 15 Landesverbänden rund 25.000 Mitglieder aktiv für den Wald. Auch in diesem Jahr sollen zum Tag des Baumes wieder zahlreiche Veranstaltungen auf die große Bedeutung der Bäume hinweisen.Pressekontakt:Tim NiereiselSchutzgemeinschaft Deutscher Wald Bundesverband e. V. (SDW)Kaiserstraße 12 | 53113 BonnTel.: 0228 945984-4Mail: tim.niereisel@sdw.deOriginal-Content von: Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17688/6261907