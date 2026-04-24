Wir bestätigen unser SELL-Rating für Siltronic, da wir die jüngste Rallye über 70,00 EUR als von der Marktstimmung getrieben und nicht als fundamental gerechtfertigt ansehen. Frühe Anzeichen einer Stabilisierung im führenden 300mm-Segment werden sichtbar, unterstützt durch die KI-Nachfrage und eine moderate Verbesserung der Auslastung, was eine Anhebung unseres Kursziels auf 50,00 EUR (zuvor 41,00 EUR) rechtfertigt. Dennoch bleibt die breitere Erholung durch hohe Bestände, anhaltenden Preisdruck und schwache traditionelle Endmärkte eingeschränkt. Da die Rentabilität weiterhin durch hohe Abschreibungen, gedämpfte Auslastung und Währungsrisiken belastet ist, sehen wir kurzfristig keine Gewinnwende und betrachten die jüngste Stärke als Gelegenheit zur Risikominderung, nicht als Signal für eine strukturelle Erholung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/siltronic-ag
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