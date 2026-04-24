Die Pyramid AG hat erfolgreich 5,54 Mio. EUR durch eine Kapitalerhöhung aufgenommen, wobei die schwache Inanspruchnahme durch bestehende Aktionäre (23 %) bestätigt, dass die Maßnahme größtenteils defensiv war. Während die Transaktion die Refinanzierungsrisiken erheblich verringert und das Verschuldungsprofil verbessert-was das erwartete Netto-Schulden/EBITDA-Verhältnis für das Geschäftsjahr 2026 auf 1,1x bringt-ist die resultierende Verwässerung erheblich. Wir sind der Ansicht, dass die gestärkte Bilanz eine notwendige Grundlage für zukünftiges Wachstum bietet, auch wenn der niedrige Platzierungspreis die Bewertung nach unten verankert. In Anbetracht der erhöhten Aktienanzahl und der Beseitigung des Ausführungsrisikos senken wir unser Kursziel auf 3,30 EUR und setzen die Coverage mit einer BUY-Empfehlung (zuvor "unter Überprüfung") fort. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/pyramid-ag
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