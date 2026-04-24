Über Steve Jobs gibt es zahlreiche Anekdoten. Eine davon hat er selbst in Umlauf gebracht: Recruiting war für den Apple-Gründer reine Chefsache - diese Eigenschaft war ihm bei Apple-Mitarbeitern besonders wichtig. Auch heute, in Zeiten von KI-gestütztem Recruiting und Fachkräftemangel, ist die Frage zentral geblieben, wie Unternehmen die richtigen Persönlichkeiten finden - und wie viel Widerspruch Teams aushalten müssen. Steve Jobs zählt zu den schillerndsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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