Gamma Waves, eine Gesellschaft für permanente Kapitalbeteiligungen, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine innovative, auf den Sport ausgerichtete Plattform aufzubauen, startet heute. Das Unternehmen mit Sitz in Amsterdam wurde von Andrea Agnelli, Rocco Benetton und Giorgio Chiellini gegründet, mit dem Ziel, neue Werte in folgenden Bereichen zu schaffen:

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Gamma Waves Partners launched today, here is the team, including founders, Andrea Agnelli, Rocco Benetton and Giorgio Chiellini, along with Chief Investment Officer, Kyang Yung

Sport-IPs (geistiges Eigentum) : Vermögenswerte in weltweit beliebten Sportarten wie Basketball, Eishockey, Cricket, Tennis, Baseball, Rugby usw., die eine einzigartige Reichweite und Glaubwürdigkeit bieten;

: Vermögenswerte in weltweit beliebten Sportarten wie Basketball, Eishockey, Cricket, Tennis, Baseball, Rugby usw., die eine einzigartige Reichweite und Glaubwürdigkeit bieten; Sports Tech: Hochwertige Sporttechnologieprodukte, die oft Schwierigkeiten haben, sich zu etablieren, da ihnen allein nicht genügend Anreize und Vertriebskanäle zur Verfügung stehen, um sich neben den IPs durchzusetzen.

Gamma Waves möchte diese Lücke schließen, indem es eine Multi-Franchise-Plattform aufbaut und diese selektiv und verantwortungsbewusst als Wachstumsbeschleuniger für das Sports-Tech-Portfolio einsetzt.

Hinter diesem Vorhaben steht eine einfache Überzeugung. Das Spiel hat sich gewandelt, und die nächste Ära des Sports wird von jenen geprägt werden, die das miteinander verbinden können, was bisher getrennt war. Aus einem einfachen Spiel wurde ein globales Phänomen; heute entwickelt es sich zu einem digitalen, immersiven und personalisierten Erlebnis, angetrieben von neuen Generationen, neuen Formaten und einer Welt, in der Sportler, Kreative und Communities täglich die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

"Sport ist eines der wenigen Dinge, die die Menschen wirklich fühlen", sagte Andrea Agnelli, Gründer von Gamma Waves, doch die Art und Weise, wie die Menschen ihn erleben, verändert sich dramatisch. Das Spiel von morgen ist ungewöhnlich und erfordert eine ungewöhnliche Herangehensweise. Unser Ziel ist es, Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig das Erbe und die kulturelle Bedeutung des Sports zu würdigen. Damit wollen wir einen positiven Wertkreislauf zwischen beiden Bereichen schaffen.

Gamma Waves ist tief im Sport verwurzelt und basiert auf einer klaren Überzeugung: Der größte Mehrwert entsteht an der Schnittstelle zwischen Sports IP und Sports Tech, wodurch die Art und Weise, wie Sport ausgeübt, konsumiert und monetarisiert wird, neu gestaltet wird. Das Unternehmen wird Minderheitsbeteiligungen an zukunftsorientierten Wettbewerben, Vereinen, Mannschaften, Sportlern und neuen Formaten erwerben und gleichzeitig in Sporttechnologie-Unternehmen in der Wachstumsphase investieren, bei denen die Akzeptanz zunimmt und die Wirkung messbar ist: von der Fanbindung und der Leistung von Sportlern und Mannschaften bis hin zu Datenanalysen, KI-gestützter automatisierter Content-Produktion und dem vernetzten Ökosystem für Sportler. Durch die Verknüpfung dieser Investitionen baut Gamma Waves ein sich selbst verstärkendes Netzwerk auf: Auf Sport-IP basierende Erkenntnisse tragen dazu bei, Technologien auszuwählen und deren Einführung zu beschleunigen, und Technologien, die gemeinsam mit echten Partnern getestet, skaliert und optimiert werden, stärken die IP-Leistung und das Wachstum unterstützt durch eine praxisorientierte Umsetzung, aufeinander abgestimmte Anreize, eine Partnerschaft auf Vorstandsebene und innovationsorientierte KPIs.

Eine andere Art von Eigenverantwortungsdenken

Gamma Waves wird keinen Hype-Zyklen hinterherlaufen. Das Unternehmen wird geduldig, Schritt für Schritt und Partnerschaft für Partnerschaft mit einem langfristigen Horizont wachsen. Die Investitionsentscheidungen werden vom Chief Investment Officer, Kyang Yung, und ausgewählten jungen, talentierten Fachkräften getroffen.

"Ich freue mich sehr darauf, mit Andrea, Rocco und Giorgio zusammenzuarbeiten drei Persönlichkeiten, die sich hervorragend ergänzen und gemeinsam über ein außergewöhnliches Erbe im Bereich Sport-IP verfügen. Gamma Waves bringt Eigentümer, Betreiber und Sportler an einen Tisch, was äußerst wirkungsvoll und selten ist. Als technologieorientierter Wachstumsinvestor sehe ich hier eine einzigartige Gelegenheit, meine Expertise in den Bereichen disziplinierte Kapitalallokation, Unternehmensführung und Skalierung auf Vermögenswerte anzuwenden, die im Zentrum der globalen Kultur stehen", sagte Kyang Yung, Chief Investment Officer.

Wie geht es weiter?

Nach dem heutigen Start wird sich Gamma Waves auf folgende Ziele konzentrieren:

den Aufbau langfristiger Partnerschaften mit zukunftsorientierten Sportfranchises und Wettkampfveranstaltern,

Investitionen in ausgewählte Unternehmen, die die Art und Weise verbessern, wie Sport gelebt, gemessen und erlebt wird, sowie

den Aufbau einer operativen Plattform, die es Partnern ermöglicht, schon heute die Herausforderungen von morgen zu meistern, ohne dabei ihre Authentizität zu verlieren.

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Contacts:

GAMMA WAVES PARTNERS B.V.

Prinsengracht 769

1017 JZ Amsterdam, Niederlande

T +31 (0)20 787 1313

www.gammawavespartners.com

Handelsregister-Nr. 99164272