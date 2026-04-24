© Foto: Lino Mirgeler - dpaDer Chef der Internationalen Energieagentur nennt die Lage eine historische Gefahr für die Energieversorgung. Solange Hormus gestört bleibt, wächst der Druck auf Öl, Gas und Inflation.Trotz eines fragilen Waffenstillstands zwischen den USA und Iran warnt die Internationale Energieagentur (IEA), vor einer historischen Energiekrise. IEA-Chef Fatih Birol sprach von der "größten Bedrohung für die Energiesicherheit in der Geschichte". Nach seinen Angaben fehlen dem Weltmarkt derzeit rund 13 Millionen Barrel Öl pro Tag sowie etwa 100 Milliarden Kubikmeter Gas. Eine schnelle Lösung sei nicht in Sicht. Zentrales Problem bleibt die Straße von Hormus - eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt. …Den vollständigen Artikel lesen
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