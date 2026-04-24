Die Digitalisierung berührt alle Bereiche des Lebens. Auch in der Krankenversicherung nutzt der Großteil der Deutschen bereits digitale Angebote. Welche Rolle spielen solche Services und Angebote heute bei der Wahl des Krankenversicherers? Und wie arbeitet die DKV daran, sie ihren Kunden näherzubringen? Interview mit Frauke Fiegl, Vorsitzende des Vorstands der ERGO Krankenversicherung AG und der DKV Deutsche Krankenversicherung AG sowie Mitglied des Vorstands der ERGO Deutschland AGFrau Fiegl, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact