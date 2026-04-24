MarshBerry sieht den europäischen Versicherungsvertriebsmarkt am Scheideweg. Wie Marktteilnehmer performen, hängt der Beratungsgesellschaft zufolge auch besonders von Technologienutzung, Spezialisierung und der Fähigkeit zur Integration ab. Hierzulande ist der Markt zwar groß, aber auch selektiv. Der europäische Versicherungsvertriebsmarkt steht laut MarshBerry am Scheideweg. Demnach zeigen sich durch das Ende des durch steigende Prämien getragenen Wachstums strukturelle Unterschiede im Markt immer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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