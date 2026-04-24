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Das Ethereum-Netzwerk steht vor seinem wichtigsten Upgrade seit dem Merge. Glamsterdam soll im ersten Halbjahr 2026 live gehen und die Transaktionskapazität auf 10.000 TPS steigern, bei gleichzeitig deutlich niedrigeren Gasgebühren. ETH liegt bei rund 2.322 Dollar, etwa 53 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.953 Dollar. Trotzdem akkumulieren Großanleger seit Wochen im großen Stil. Akkumulationswallets haben in nur 15 Wochen über 6,45 Millionen ETH aufgebaut. Citi setzt ein kurzfristiges Kursziel von 3.175 Dollar. Der Fear and Greed Index zeigt mit 32 weiterhin Angst unter Privatanlegern an. Dieser Artikel analysiert die aktuelle Lage von ETH und zeigt, welche Alternative kleinere Wallets vor dem nächsten Listing nutzen können. Denn während sich Ethereum auf das nächste Level vorbereitet, schließt an anderer Stelle ein Presale-Fenster, das nicht mehr lange offen bleiben wird.

Ethereum vor Glamsterdam, denn Wale akkumulieren während der Kurs bei 2.322 Dollar steht

Ethereum handelt bei 2.322 Dollar auf Binance mit einem 14-Tage-RSI von 39,07, der sich dem überverkauften Bereich nähert, wie Spoted Crypto analysierte. Das Glamsterdam-Upgrade zielt auf 10.000 Transaktionen pro Sekunde und erhöht das Gaslimit pro Block von 60 Millionen auf 200 Millionen. Die resultierenden Gebührensenkungen werden auf rund 78 Prozent geschätzt. Citi hat ein kurzfristiges Kursziel von 3.175 Dollar gesetzt. Akkumulationswallets haben in den vergangenen 15 Wochen über 6,45 Millionen ETH aufgebaut, was auf stilles institutionelles Positionieren hindeutet.

Die Ethereum Foundation hat 70.000 ETH langfristig gebunden und damit die jahrelange Praxis beendet, ETH zu verkaufen, um Betriebskosten zu decken, wie CoinMarketCap berichtete. Stattdessen generiert die Foundation nun jährlich zwischen 3,9 und 5,4 Millionen Dollar an Erträgen aus diesem Bestand. Dieser Schritt entfernt eine wiederkehrende Quelle von Verkaufsdruck, die den Kurs über Jahre belastet hat. Insgesamt sind 37,85 Millionen ETH im Netzwerk gebunden, was rund 30 Prozent des umlaufenden Angebots entspricht. Die Kombination aus sinkendem Verkaufsdruck und steigender Nachfrage schafft die Grundlage für die nächste Aufwärtsbewegung.

Standard Chartered setzt sein Jahresendziel für ETH bei 4.000 Dollar. Von 2.322 Dollar auf 3.175 Dollar sind das rund 37 Prozent, und bis 5.000 Dollar wären es etwa 115 Prozent über mehrere Monate. Die Marktkapitalisierung von ETH liegt bei rund 280 Milliarden Dollar. Diese Zahlen zeigen Potenzial, aber sie zeigen auch die Grenzen, denn bei dieser Größe braucht jeder Prozentpunkt Milliarden an frischem Kapital. Für den Anleger, der eine echte Vervielfachung sucht, liegt der Entry nicht bei einem Token mit 280 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, sondern dort, wo der erste Handelstag noch bevorsteht.

Ethereum und Pepeto, denn der Presale-Entry schließt bevor das Listing-Fenster sich öffnet

Das Multi-Chain-Wachstum treibt On-Chain-Volumen in Höhen, die der Markt seit Monaten nicht gesehen hat. Pepeto gibt kleineren Wallets Zugang zu genau diesem Wachstum, weil die Cross-Chain Bridge Token zwischen ETH, BNB Chain und Solana ohne Gaskosten bewegt. In einer Welt, in der Kapital zwischen Ketten fließt, ist eine Brücke ohne Gebühren der Vorteil, den die meisten Plattformen nicht bieten.

Der Token Scanner liest Smart Contracts und markiert schädlichen Code, bevor das eigene Wallet eine Verbindung herstellt. In einem Markt, in dem Exploits wie der KelpDAO-Hack über 292 Millionen Dollar in einer einzigen Transaktion vernichteten, ist dieses Werkzeug kein Extra, sondern eine Notwendigkeit. PepetoSwap wickelt jeden Trade ohne Gebühren ab, sodass die gesamte Position bei jeder Transaktion erhalten bleibt. Alle Werkzeuge sind bereits live und wurden von frühen Teilnehmern über Monate im Echtbetrieb getestet.

Der Presale hat 9,46 Millionen Dollar eingesammelt, und Analysten projizieren eine Vervielfachung ab dem Listing-Tag. Der Gründer hinter Pepe, der den Token auf 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung skalierte, hat dieses Projekt von Grund auf neu aufgebaut. Ein erfahrener Entwickler aus Binances Listing-Abteilung hat die Werkzeuge mitentwickelt, und das Binance-Listing selbst ist bereits bestätigt. Die Sicherheit des Presales steht auf einem festen Fundament, weil SolidProof jeden Contract einzeln geprüft und die gesamte Infrastruktur vor dem öffentlichen Start freigegeben hat.

Während sich ETH durch das Ratio-Chart nach oben arbeitet, gibt Pepeto kleineren Wallets das Spielbuch, das große Halter bereits nutzen. Bei Presale-Preisen komprimiert ein einziges Listing-Event das, was Monate an ETH-Erholung an Rendite liefern. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Zugang, der am Tag des Handelsbeginns für immer verschwindet.

Fazit

Ethereum bereitet mit Glamsterdam den technisch stärksten Sprung seit dem Merge vor, und die Akkumulationsdaten der Wale stützen die These einer deutlichen Erholung. Aber die größten Gewinne in jedem Bullenzyklus gingen an das Wallet, das die Position aufbaute, während die Masse noch erstarrt wartete. Pepeto bei 0,0000001866 Dollar mit bestätigtem Binance-Listing, SolidProof-Audit und einem Gründer, der bereits ein Milliardenprojekt aufgebaut hat, ist diese Position. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Presale-Zugang, und sobald der Handel beginnt, verschwindet dieser Preis für immer.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Kann Ethereum mit dem Glamsterdam-Upgrade die 5.000 Dollar erreichen?

Ethereum handelt bei 2.322 Dollar, und das Glamsterdam-Upgrade zielt auf 10.000 TPS mit 78 Prozent niedrigeren Gasgebühren. Standard Chartered prognostiziert 4.000 Dollar zum Jahresende, und Citi setzt kurzfristig 3.175 Dollar als Ziel. Eine Erholung auf 5.000 Dollar wäre etwa 115 Prozent über mehrere Monate.

Was macht Pepeto für Ethereum-Anleger interessant?

Pepeto bietet eine Cross-Chain Bridge zwischen ETH, BNB Chain und Solana ohne Gaskosten und einen Token Scanner, der Contracts vor dem Wallet-Connect prüft. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Presale mit bestätigtem Binance-Listing und vollständigem SolidProof-Audit.