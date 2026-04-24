Porsche sorgt für Aufsehen: Der Konzern trennt sich vollständig von seinen Beteiligungen an Bugatti Rimac und der Rimac Group. Käufer ist ein internationales Investorenkonsortium rund um HOF Capital. Für Anleger ist das mehr als nur ein Beteiligungsverkauf - es ist ein klarer strategischer Richtungswechsel. Fokus auf das Kerngeschäft: Porsche räumt auf Mit dem Verkauf seiner Anteile zieht Porsche einen Schlussstrich unter ein prestigeträchtiges, aber nicht zum Kerngeschäft gehörendes Investment. Die Beteiligung an Bugatti Rimac galt lange als Zukunftswette im Hypercar- und Elektrosportwagensegment. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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