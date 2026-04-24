Düsseldorf (ots) -Auch beim Deutschen Versicherungs-Award 2026 belegt der ARAG Konzern wieder zahlreiche Spitzenplätze: Die ARAG Krankenversicherung ist im dritten Jahr in Folge "Gesamtsieger PKV-Voll" und erhält zudem Auszeichnungen in vier Unterkategorien. Ebenfalls zum dritten Jahr in Folge positioniert sich die ARAG SE als "Sieger Gewerbliche Rechtsschutzversicherung". Verliehen wird der Award von der Ratingagentur Franke und Bornberg, dem Nachrichtensender ntv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ).Insgesamt fünf Mal wurde die ARAG Krankenversicherung beim Deutschen Versicherungs-Award 2026 ausgezeichnet: Neben dem Gesamtsieg in der privaten Krankenvollversicherung ist sie erneut "Testsieger PKV-Komfortschutz" sowie einer der Top-3-Anbieter in den Bereichen "PKV-Premiumschutz", "PKV für Beamte" und "Zusatz Zahn". "Wir sind stolz darauf, dass wir immer wieder in so vielen Kategorien ausgezeichnet werden. Der Gesamtsieg bei der Vollversicherung im dritten Jahr in Folge freut uns besonders. Die Awards untermauern, dass wir Kunden und Vertriebspartnern eine moderne und leistungsstarke Produktpalette bieten", betont Dr. Roland Schäfer, Vorstandssprecher der ARAG Krankenversicherungs-AG. Ebenfalls im dritten Jahr in Folge positioniert sich die ARAG SE auf dem Spitzenplatz in der Kategorie Gewerbeversicherung als "Sieger Gewerbliche Rechtsschutzversicherung". "Gewerbetreibende stehen in Krisenzeiten vor besonderen Herausforderungen. Der Award ist ein starkes Zeichen, dass wir ihnen rund um rechtliche Fragestellungen eine hervorragende Absicherung bieten", betont Dr. Matthias Maslaton, Vorstand für Vertrieb, Produkt und Innovation bei der ARAG SE.Durchgeführt wird der Deutsche Versicherungs-Award (https://www.vers-award.de/de) von der Ratingagentur Franke und Bornberg, dem Nachrichtensender ntv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ). In Form und Umfang ist er einer der größten Versicherungstests im deutschen Markt. Basis sind umfassende Leistungsbewertungen, die um Preis- und Service-Bewertungen ergänzt werden. Die zusammengeführten Ergebnisse zeigen, wer den besten Mix aus Leistungen, Prämien und Service bietet. Je Kategorie werden die drei besten Anbieter ausgezeichnet.Pressekontakt:Christian DannerPressesprecher ARAG SETelefon: 0211 963-2217E-Mail: Christian.Danner@ARAG.deOriginal-Content von: ARAG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29811/6261948