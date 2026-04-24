Australiens Gold-Geheimtipp: Warum Anleger jetzt auf die seltene Gold-Antimon-Kombination aus Australien setzen

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Das Unternehmen geht den nächsten Schritt: Mit einer prall gefüllten Kriegskasse und einem erfahrenen Team nimmt Southern Cross Gold die Produktion ins Visier. Erfahren Sie, warum dieses Projekt den Markt prägen könnte.

Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt Projekte, die gut aussehen. Und es gibt Projekte, bei denen man schon nach wenigen Zahlen merkt: Hier läuft etwas ganz Außergewöhnliches zusammen.

Southern Cross Golds (ISIN - CA8426851090 -WKN - A40QY8) gehört klar in die zweite Kategorie. Das Unternehmen arbeitet in Victoria in Australien an einem hochgradigen epizonalen Goldsystem mit Antimon-Beimengung, und die Kombination aus Geologie, Bohrerfolgen, Finanzierung, Genehmigungsfortschritt und strategischer Ausrichtung macht die Story derzeit zu einer der spannendsten im Junior-Mining-Sektor.

Besonders bemerkenswert ist dabei nicht nur die reine Größe des Programms, sondern die Qualität des gesamten Setups: hohe Goldgehalte, ein relevanter Antimon-Anteil als kritisches Metall, starke Kapitalausstattung, beschleunigte Untertageerschließung und ein klar formulierter Wille, das Projekt selbst bis in die Produktion zu führen.

Genau das macht Southern Cross Gold (ISIN - CA8426851090 -WKN - A40QY8) im Jahr 2026 so interessant.

- Advertorial/Werbung -

- Im Auftrag von Southern Cross Gold-

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende

Ein Projekt, das durch außergewöhnliche Gehalte heraussticht

Southern Cross Gold ist in Victoria, Australien, aktiv und entwickelt ein hochgradiges Gold-Antimon-Projekt, das als epizonales beziehungsweise flaches orogenes System beschrieben wird. Entscheidend ist hier vor allem eines: die Gehalte.

Wer im Goldsektor von hochgradig spricht, meint oft schon solide zweistellige Werte auf schmalen Intervallen. Southern Cross legt hier jedoch Ergebnisse vor, die weit darüber hinausgehen. Als Beispiel wurde ein jüngstes Bohrergebnis von 1,8 Metern mit 80,5 Gramm Goldäquivalent pro Tonne genannt. Noch spektakulärer: Im Projekt wurden bereits Spitzengehalte von bis zu 7.330 Gramm Gold angetroffen.

Das sind Zahlen, die aufhorchen lassen. Und sie sind der Grund, warum das Projekt inzwischen weit über klassische Goldinvestoren hinaus Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Hinzu kommt der Antimon-Anteil, der laut Unternehmen etwa 10 bis 20 Prozent des Projektwertes ausmacht. Das ist kein Nebenaspekt. Antimon ist ein kritisches Metall, und genau diese Komponente verschafft dem Projekt eine zusätzliche strategische Dimension. Es verbessert nicht nur die wirtschaftliche Attraktivität, sondern kann auch in Genehmigungsfragen hilfreich sein, weil Regierungen und Märkte kritischen Rohstoffen zunehmend Bedeutung beimessen.

Trotzdem bleibt die Kernbotschaft klar: Gold ist der Haupttreiber, und zwar Gold mit außergewöhnlich hoher Wertdichte.

Spannende Einblicke direkt aus Toronto: Im nachfolgenden Video spricht Kenneth Bush (Southern Cross Gold) über die jüngsten Meilensteine und die strategische Planung für das australische Vorzeigeprojekt. Im Mittelpunkt stehen dabei die vielversprechenden Gold- und Antimon-Vorkommen sowie der Fahrplan für die kommenden Jahre

Antimon als Türöffner, Gold als langfristiger Werttreiber

Ein besonders spannender Aspekt der aktuellen Marktresonanz ist, dass viele Investoren zunächst über das Thema Antimon auf Southern Cross aufmerksam werden. Das ist verständlich. Kritische Metalle stehen politisch wie wirtschaftlich hoch im Kurs, und Antimon ist ein Rohstoff, der in vielen Gesprächen plötzlich deutlich mehr Gewicht bekommen hat als noch vor wenigen Jahren.

Doch sobald man sich tiefer mit dem Projekt beschäftigt, rückt das eigentliche Herzstück in den Vordergrund: ein potenziell sehr großes, sehr hochgradiges Goldsystem.

Southern Cross hatte bereits im März des Vorjahres ein Explorationsziel von 2,2 bis 3,2 Millionen Unzen veröffentlicht, und zwar bei ungefähr 8 bis 10 Gramm Goldäquivalent pro Tonne. Allein diese Kombination ist bemerkenswert. Im Goldbergbau sind große Tonnagen oft mit sinkenden Gehalten verbunden. Hier sieht die Gleichung anders aus: Größe und Qualität scheinen gemeinsam zu wachsen.

Seit dieser Zielsetzung wurden laut Unternehmen noch einmal 55 Kilometer Diamantbohrungen zusätzlich in das System eingebracht. Das deutet darauf hin, dass die Grundlage für ein Update des Explorationsziels beziehungsweise für den Weg zur ersten Ressource deutlich weiter ausgebaut wurde.

Die Dimension des Bohrprogramms: 2026 wird ein Beschleunigungsjahr

Wenn man verstehen will, wie ernst Southern Cross das Wachstum des Projekts meint, muss man sich nur das Bohrprogramm ansehen.

Zu Beginn liefen auf dem Projekt bereits 10 Bohrgeräte. Das ist für einen Junior schon eine Ansage. Doch das ist nur die Ausgangsbasis. Das Unternehmen plant, im Zuge der Untertageerschließung und der weiteren Projektentwicklung auf rund 24 Bohrgeräte zu steigern.

Das ist kein gewöhnliches Explorationsprogramm mehr. Das ist eine systematische Großoffensive auf mehreren Ebenen:

Infill-Bohrungen , um bestehende Zonen enger zu definieren

, um bestehende Zonen enger zu definieren Erweiterungsbohrungen , um die bekannte Mineralisierung weiter auszudehnen

, um die bekannte Mineralisierung weiter auszudehnen Tiefbohrungen , um das System in die Tiefe zu verfolgen

, um das System in die Tiefe zu verfolgen Regionale Exploration, um zusätzliche Entdeckungen im Distrikt zu machen

Genau diese Mischung ist entscheidend. Southern Cross bohrt nicht einfach nur mehr Löcher. Das Unternehmen arbeitet gleichzeitig daran, den bekannten Kern des Projekts zu verdichten, das Gesamtvolumen zu vergrößern und neue Zielgebiete zu eröffnen.

Quelle Southern Cross Gold

Untertagezugang als strategischer Hebel

Ein besonders starkes Signal ist die Entscheidung, einen untertägigen Zugang über eine Decline voranzutreiben. Das Unternehmen hatte den Antrag dafür im vergangenen Jahr gestellt und erhielt die Genehmigung in nur vier Monaten.

Diese Geschwindigkeit ist im Bergbau alles andere als selbstverständlich. Sie spricht nicht nur für die Qualität der Projektvorbereitung, sondern auch für ein förderliches regulatorisches Umfeld in Victoria. Southern Cross betont, dass Regierung und Behörden Minen bauen wollen und Genehmigungen aktiv unterstützen.

Die Bedeutung des Untertagezugangs kann kaum überschätzt werden. Er erlaubt:

schnellere und effizientere Bohrungen aus dem Untergrund

bessere Bohrwinkel und gezieltere Tests der hochgradigen Zonen

eine Beschleunigung der Ressourcendefinition

frühere Vorbereitung auf einen späteren Minenbau

Die Oberflächenarbeiten laufen bereits, und der Schritt unter Tage soll noch in diesem Jahr erfolgen. Damit verschiebt sich das Projekt von einer reinen Oberflächenexploration in eine neue Phase, in der Wachstum und technische Entwicklung Hand in Hand gehen.

Das System wächst weiter und die Tiefe könnte noch besser werden

Die bekannte Ausdehnung des mineralisierten Fußabdrucks liegt inzwischen bei etwa 1,5 Kilometern mal 1,1 Kilometern. Das allein zeigt schon, dass hier nicht mehr über eine kleine hochgradige Linse gesprochen wird, sondern über ein System mit echter Distrikt- und Minenrelevanz.

Noch spannender ist der Blick in die Tiefe.

Southern Cross bohrt derzeit Löcher mit einer Länge von rund 1,5 Kilometern, die ungefähr 1,2 Kilometer unterhalb von Golden Dyke testen. Ein weiteres Loch mit rund 1,8 Kilometern Länge soll noch tieferes Verständnis bringen. Ziel ist es, die vertikale Kontinuität des Systems zu erfassen und zu verstehen, wie sich die hochgradige Mineralisierung mit zunehmender Tiefe entwickelt.

Genau hier wird die Geschichte besonders faszinierend. Der Vergleich mit der benachbarten Mine Fosterville ist geologisch relevant. Dort wird in Tiefen von etwa 1,4 Kilometern abgebaut, und gerade in diesen tieferen Bereichen treten die besonders hochgradigen Zonen auf. Southern Cross sieht in seinem eigenen Projekt bereits zwischen 500 und 600 Metern Tiefe beeindruckende Gehalte und erwartet, dass mit wachsender Tiefe noch höhere Gehalte und mehr sichtbares Gold auftreten könnten.

Wenn sich diese Erwartung bestätigt, wäre das ein enormer Werttreiber. Denn dann wäre die bisher definierte Zone womöglich nur der Auftakt zu einem noch mächtigeren tiefen Hochgradkern.

Quelle Southern Cross Gold

Starke Cash-Position: Southern Cross Gold sichert langfristige Projektdynamik

Große Programme kosten Geld. Und im Explorationssektor ist die Finanzierung oft genau der Punkt, an dem ambitionierte Wachstumspläne scheitern. Bei Southern Cross sieht die Lage derzeit ausgesprochen komfortabel aus.

Das Unternehmen gibt an, rund 130 Millionen Dollar in der Kasse zu haben. Für die kommenden 18 Monate ist das Kapital bereits klar zugeordnet:

60 Millionen Dollar für Infill- und Erweiterungsbohrungen im Hauptgebiet

für Infill- und Erweiterungsbohrungen im Hauptgebiet 20 Millionen Dollar für regionale Exploration

für regionale Exploration 30 Millionen Dollar für Oberflächeninfrastruktur und den Untertagebau der Decline

für Oberflächeninfrastruktur und den Untertagebau der Decline zusätzlich verbleiben noch etwa 20 bis 30 Millionen Dollar als Restliquidität

Das ist eine Struktur, die Vertrauen schafft. Nicht nur, weil genug Geld da ist, sondern weil der Einsatz des Kapitals fokussiert und logisch aufgebaut ist. Etwa 25 Prozent der Aufmerksamkeit entfallen auf die regionale Exploration. Der Rest konzentriert sich auf die Vergrößerung und Verdichtung der Hauptlagerstätte.

Mit anderen Worten: Southern Cross versucht nicht, zu viele Dinge gleichzeitig zu tun. Das Unternehmen setzt einen klaren Schwerpunkt auf den Hauptwerttreiber, ohne die Chance auf die nächste Entdeckung aus dem Blick zu verlieren.

Genehmigungen, Behörden und lokale Unterstützung: ein selten konstruktives Umfeld

Bei Rohstoffprojekten reicht Geologie allein nie aus. Der zweite große Erfolgsfaktor ist die Umsetzbarkeit. Und auch hier zeichnet Southern Cross ein ausgesprochen positives Bild.

Laut Unternehmen ist die Unterstützung auf mehreren Ebenen vorhanden:

auf Bundesebene

auf Ebene des Bundesstaats Victoria

auf Ebene der lokalen Gemeinde und Verwaltung

Ein entscheidender Grund dafür scheint die konsequente Vorarbeit zu sein. Southern Cross führt seit drei bis vier Jahren grundlegende Umwelt- und Basisstudien durch, noch bevor sie zwingend notwendig waren. Dazu kommt eine intensive Einbindung der lokalen Nachbarschaft und Gemeinden.

Das ist im Bergbau ein wichtiger Punkt: Wer früh arbeitet, transparent kommuniziert und das Projekt sauber vorbereitet, schafft bessere Voraussetzungen für Genehmigungen und spätere Bauphasen.

Operative Risiken durch mangelnde Behördenunterstützung sieht das Unternehmen derzeit nicht. Im Gegenteil: Die bisherigen Erfahrungen sprechen für ein Umfeld, das Entwicklung ausdrücklich ermöglicht.

Ein Management-Team mit echter Minenbauerfahrung

Ein hochgradiger Fund ist großartig. Aber ein Fund allein baut noch keine Mine. Deshalb ist die personelle Aufstellung so wichtig.

Southern Cross hebt hervor, dass das Team gezielt mit Leuten verstärkt wurde, die nicht nur Exploration verstehen, sondern auch den Übergang in Bau und Betrieb kennen. Dazu gehören unter anderem:

ein COO mit Erfahrung von der nahegelegenen Mine von Mandalay Resources, heute Alkane Resources im Fosterville-Umfeld

Ryan Osterberry mit Hintergrund im Bergbauingenieurwesen

Ian Smith als neues Board-Mitglied mit Stationen bei Newcrest und Rio

Quelle Southern Cross Gold

Das ist ein wichtiger Unterschied. Viele Junior-Unternehmen sind exzellente Entdecker, stoßen aber an Grenzen, wenn aus Exploration ein echter Entwicklungsprozess wird. Southern Cross will diese Lücke bewusst schließen und baut bereits früh die passende Organisation auf.

Der Tenor ist eindeutig: Man will nicht nur etwas entdecken, sondern es auch selbst bauen.

Ein starkes Aktionariat als Rückendeckung

Neben Geologie, Kapital und Management ist auch die Aktionärsstruktur ein entscheidender Stabilitätsfaktor. Southern Cross verweist auf namhafte Investoren wie Pierre Lassonde, Darren Morcombe und Kirill Sokolov, die zusammen rund 30 Prozent der Aktien halten.

Das ist aus mehreren Gründen wichtig:

Es signalisiert langfristiges Vertrauen in das Projekt.

Es bringt erfahrene Kapitalmarkt- und Bergbauperspektiven ins Unternehmen.

Es stärkt die strategische Handlungsfähigkeit in einer Phase, in der viele Juniors anfällig für frühe Übernahmeangebote werden.

Southern Cross beschreibt den Austausch mit diesen Investoren als aktiv und konstruktiv. Entscheidend sei dabei stets die Frage nach dem Wert pro Aktie. Genau diese Denkweise prägt offenbar auch die technische Arbeit: Jeder eingesetzte Dollar soll einen klaren Mehrwert für die Anteilseigner schaffen.

Das klingt schlicht, ist aber im Explorationsgeschäft ein enorm wichtiger Grundsatz. Nicht jedes Bohrloch schafft Wert. Nicht jede Kampagne rechtfertigt ihren Kapitaleinsatz. Wer in diesen Kategorien denkt, erhöht die Chance, dass Wachstum nicht nur spektakulär aussieht, sondern auch nachhaltig ist.

Fahrplan 2027: Mehr Unzen, fundierte Studien, neue Entdeckungen

Southern Cross hat auch zeitlich eine recht konkrete Linie gezogen. Im öffentlichen Ausblick wurde genannt, dass im ersten Quartal 2027 die erste Ressourcenschätzung sowie erste wirtschaftliche Studien im Bereich PEA/PFS-Niveau angestrebt werden.

Damit bewegt sich das Unternehmen in Richtung eines klassischen Entwicklungspfads:

Ressource definieren wirtschaftliche Parameter bewerten Projekt weiterentwickeln Mine bauen Produktion aufnehmen

Aber Southern Cross will mehr, als nur ein einzelnes Asset zur Reife zu bringen. Parallel wird bewusst regionale Exploration betrieben, um die nächste Entdeckung zu machen. Das ist ein interessanter und sehr offensiver Ansatz. Statt sich mit einer einzigen Lagerstätte zufriedenzugeben, soll ein größeres Wertschöpfungsmodell entstehen.

Diese Idee folgt der bekannten Logik im Rohstoffsektor: Wer den nächsten Treffer findet, kann die Wachstumskurve deutlich länger steil halten. Southern Cross scheint genau diese Dynamik im Blick zu haben.

Quelle Southern Cross Gold

Nicht zum Verkauf: Southern Cross will selbst produzieren

Auf einer großen Bergbaumesse kreisen naturgemäß viele Gespräche um Fusionen, Übernahmen und strategische Transaktionen. Gerade wenn ein Junior eine derart starke Entdeckung macht, ist das Interesse größerer Produzenten fast automatisch gegeben.

Southern Cross macht seine Position hier jedoch bemerkenswert klar: Das Unternehmen sieht sich nicht als Verkaufsobjekt. Die Absicht ist, das Projekt selbst in die Produktion zu bringen.

Diese Haltung ist wichtig, weil sie den strategischen Horizont verändert. Wer auf einen raschen Exit zielt, handelt anders als ein Team, das ein Bergbauunternehmen aufbauen will. Southern Cross argumentiert, dass sowohl die technische Kompetenz als auch die Unterstützung der Aktionäre vorhanden sind, um diesen Weg aus eigener Kraft zu gehen.

Gerade in einem Umfeld intensiver M&A-Aktivität ist das ein starkes Signal. Es zeigt Selbstvertrauen. Und es deutet an, dass das Management den inneren Wert des Projekts noch nicht vollständig im Aktienkurs reflektiert sieht.

Wie könnte die Maiden Resource aussehen?

Natürlich bleibt die erste Ressource ein Thema, das den Markt besonders stark beschäftigt. Konkrete Zahlen wurden noch nicht genannt, doch die bisherigen Aussagen geben eine Richtung vor.

Southern Cross betont, dass das Unternehmen voll im Plan liege. Das frühere Explorationsziel von 2,2 bis 3,2 Millionen Unzen bei 8 bis 10 Gramm Goldäquivalent bleibt dabei ein zentraler Referenzrahmen. Da seitdem zusätzliche Bohrkilometer, hochgradige Treffer und weitere Ausdehnungen hinzugekommen sind, wirkt die Einschätzung plausibel, dass ein Update des Explorationsziels fällig sein könnte.

Hinzu kommt ein weiterer wichtiger Punkt: Das Unternehmen berichtet nicht nur von einzelnen spektakulären Ausreißern, sondern von konsistenten hochgradigen Treffern. Genau diese Regelmäßigkeit macht später für Ressourcengeologie und Minenplanung den Unterschied.

Noch gibt es keine offiziellen harten Zahlen. Aber die Tonlage ist selbstbewusst. Und sie wirkt nicht überzogen, sondern durch Bohrdaten, Expansion und Budgetunterlegung gut gestützt.

Warum Southern Cross Gold im aktuellen Marktumfeld herausragt

Wenn man alle Elemente zusammennimmt, entsteht ein beeindruckendes Gesamtbild:

Weltklasse-Gehalte im Goldbereich

im Goldbereich Antimon als strategischer Zusatzwert

als strategischer Zusatzwert großes, finanziertes Bohrprogramm für 2026

für 2026 schnelle Genehmigungen und konstruktives Umfeld in Victoria

und konstruktives Umfeld in Victoria Untertageerschließung als Beschleuniger

als Beschleuniger erfahrenes Management für Exploration und Minenbau

für Exploration und Minenbau hochkarätige Aktionäre mit langfristigem Blick

mit langfristigem Blick klarer Entwicklungsfahrplan bis zur Ressource und darüber hinaus

Das ist eine Mischung, die man selten in dieser Qualität in einem Junior findet. Vor allem dann nicht, wenn das Projekt offenbar in einem Stadium ist, in dem es noch deutlich wachsen kann.

Southern Cross selbst formuliert es selbstbewusst: Es handle sich wahrscheinlich um eine der besten Einzelasset-Entdeckungen der letzten Jahre, die noch von einem Junior gehalten werden. Angesichts der genannten Zahlen und der bisherigen Dynamik wirkt diese Einschätzung keineswegs übertrieben.

Das Fazit: Eine einmalige Chance am Rohstoff-Horizont

Die Erfolgsgeschichte von Southern Cross Gold (ISIN: CA8426851090 / WKN: A40QY8) und dem Sunday Creek Projekt steht nicht nur am Anfang - sie schickt sich an, die Geschichtsbücher der australischen Bergbauindustrie neu zu schreiben! Was wir hier erleben, ist die seltene Geburt eines echten Rohstoff-Giganten.

Die Kombination aus atemberaubenden Gold-Graden und der strategischen Trumpfkarte Antimon ist schlichtweg phänomenal. In einer Welt, die händeringend nach sicheren, westlichen Quellen für kritische Metalle sucht, besetzt Southern Cross Gold eine absolute Schlüsselposition. Mit einer prall gefüllten Kriegskasse, die die nächsten 18 Monate voll durchfinanziert, und einem Management, das mit chirurgischer Präzision einen Erfolg nach dem anderen liefert, ist das Unternehmen für einen massiven Wertzuwachs positioniert.

Sunday Creek ist mehr als nur ein Projekt - es ist ein Game-Changer. Wer heute auf Southern Cross Gold setzt, investiert nicht nur in glänzendes Gold, sondern in eine strategische Bastion für den Westen und eine der spannendsten Wertsteigerungs-Storys des Jahrzehnts. Hier entsteht Substanz, die das Potenzial hat, den Markt nicht nur zu prägen, sondern regelrecht zu dominieren. Greifen Sie zu, bevor die Weltöffentlichkeit das volle Ausmaß dieses Schatzes erkennt - die Reise hat gerade erst begonnen!

Besuchen Sie Southern Cross Gold, um mehr über dieses außergewöhnliche Projekt zu erfahren und Teil einer Erfolgsgeschichte zu werden, die gerade erst begonnen hat.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

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