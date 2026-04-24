Der Krieg zwischen den USA und Iran droht trotz Waffenruhe erneut zu eskalieren, während stockende Friedensgespräche die geopolitische Lage zunehmend verschärfen. Öffentliche Drohungen von Donald Trump sowie strategische Maßnahmen belasten den sensiblen Verhandlungsprozess spürbar. Insider und Diplomaten werten dies als zentralen Hemmschuh für eine Annäherung zwischen Washington und Teheran. Die Folge: steigende Ölpreise, wachsende Marktunsicherheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Finanzmarktwelt.de