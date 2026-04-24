3M hat eine schwere Krise hinter sich, doch der Turnaround ist längst in vollem Gange. Sollte man jetzt noch zuschlagen?Den vollständigen Artikel lesen ...
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