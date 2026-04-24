Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Union hat eine neue Anleihe (ISIN EU000A4ES497/ WKN A4ES49) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 6 Milliarden Euro emittiert, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe biete einen jährlichen Kupon von 4,000%, der einmal jährlich ausgezahlt werde. Die erste Zinszahlung erfolge am 12. Oktober 2026, das Laufzeitende sei der 12. Oktober 2046. Der Zinslauf habe am 21. April 2026 begonnen. Die Anleihe sei ab einer Stückelung von 1 Euro handelbar. Der aktuelle Kurs liege bei rund 99,79% (Stand: 22.04.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit betrage aktuell etwa 4,02%. Die EU werde von S&P mit AA+, von Moody's mit Aaa und von Fitch mit AAA bewertet. (News vom 23.04.2026) (24.04.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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