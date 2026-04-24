© Foto: Michael Kappeler/dpaNike baut radikal um. Gleichzeitig löst eine Top-Personalie aus dem Nike-Umfeld bei Lululemon einen Börsenschock aus. Jetzt wächst die Nervosität im ganzen Sektor.Nike baut im Rahmen seines Umbauprogramms "Win Now" weltweit 1.400 Stellen ab. In einem Schreiben an die Belegschaft erklärte Chief Supply Chain Officer Venkatesh Alagirisamy, Nike habe "gezielte Maßnahmen ergriffen, um unser Fundament zu stärken, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu schärfen und ein Modell aufzubauen, das auf langfristiges profitables Wachstum ausgelegt ist". Ziel sei ein "reaktionsfähigeres, widerstandsfähigeres, verantwortungsbewussteres und effizienteres Unternehmen". Konkret modernisiert Nike laut Reuters sein …Den vollständigen Artikel lesen
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