Berlin (ots) -Im Rahmen einer von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) organisierten Pflanzaktion in Berlin Charlottenburg begeht SDW-Präsidentin Ursula Heinen-Esser gemeinsam mit Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer den Auftakt zum bundesweiten Tag des Baumes (TdB). Mit vor Ort sind ebenfalls Kerstin-Radomski MdB sowie weitere Vertreter:innen des SDW-Präsidiums und des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf.Getreu ihres Leitmotivs "Nur was man kennt, schützt man" hat es sich die SDW zur Aufgabe gemacht, das Bewusstsein junger Menschen für die Notwendigkeit eines gesunden Waldes als Lebensgrundlage zu stärken. Alois Rainer, Bundeslandwirtschaftsminister und diesjähriger Schirmherr des TdBs, zeigte sich erfreut anlässlich der zahlreich stattfindenden Pflanzaktionen: "Gerade in Städten stehen Bäume unter besonderem Stress. Versiegelte Flächen, Hitze, Trockenheit und enge Standorte machen ihnen zu schaffen. Deshalb braucht es mehr als gute Vorsätze. Es braucht tatkräftiges Engagement, wie das der Schutzgemeinschaft und dem Projekt "Deine Kiezbäume". Dieser Einsatz verdient höchste Wertschätzung und Unterstützung. Baumschutz beginnt direkt vor der eigenen Haustür."Kurz und knapp - Tag des BaumesSeit nun bald 75 Jahren leitet der von der SDW ins Leben gerufene Tag des Baumes am 25. April als symbolischer Akt das Ende der Baumpflanzsaison ein. Die Pflanzungen werden in dieser Zeit auch von umfangreichen Bildungsangeboten begleitet, welche nicht nur über die Funktionsweise, sondern auch über den Zustand des Waldes aufklären sollen. Aktuelle Berichte zeugen davon, dass die Bemühungen Früchte tragen: Laut der letzten Bundeswaldinventur ist sowohl bei Waldfläche als auch bei dessen biologischer und struktureller Vielfalt ein positiver Trend zu beobachten. SDW-Präsidentin Ursula Heinen-Esser sagt dazu: "Die Vergangenheit hat uns deutlich gezeigt, wie wichtig eine gute Zusammenarbeit zwischen Politik und Gesellschaft ist, um unsere Wälder zukunftsfähig und nachhaltig zu gestalten. Ich bin froh, mit Alois Rainer einen Bundeslandwirtschaftsminister zu haben, der weiß wovon er spricht und allen Beteiligten Gehör schenkt. Als SDW setzen wir uns daher weiter mit Herzblut für den Wald ein - nicht nur am Tag des Baumes, sondern 365 Tage im Jahr."Symbolische Pflanzung in BerlinMit der Pflanzung am 23. April setzt Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer ein Zeichen für die Bäume in Stadt und Wald. Er eröffnet damit gleichzeitig das Bürgerbeteiligungsprojekt "Deine Kiezbäume", welches vom Landesverband Berlin der SDW initiiert wurde und nun am Standort Charlottenburg in die zweite Runde geht. Gepflanzt wird eine Gemeine Traubenkirsche (Prunus padus). Diese auch in Deutschland heimische Baumart kommt in einem Gebiet vor, das sich von der spanischen Atlantikküste über den Kaukasus bis hin zum Himalaya erstreckt. Im Gegensatz zur Spätblühenden Traubenkirsche (Prunus serotina) ist sie nicht invasiv, sondern gilt als bienenfreundliches Wildobstgehölz, deren Früchte sich zu Marmelade, Saft, Essig und Likör verarbeiten lassen. Verliert sie einen Teil ihres Körpers, so geht sie nicht ein, sondern treibt wieder neu aus. Aufgrund ihrer vielseitigen ökologischen Funktionen wurde sie daher für die Pflanzung in Berlin ausgewählt.Über die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW):Am 5. Dezember 1947 wurde die SDW in Bad Honnef gegründet und ist damit einer der ältesten Naturschutzverbände in Deutschland. Heute engagieren sich in den 15 Landesverbänden rund 25.000 Mitglieder aktiv für den Wald. Auch in diesem Jahr begründet die SDW gemeinsam mit Helfer:innen aller Altersstufen an verschiedenen Standorten klimastabile Waldflächen. Der Tag des Baumes wird jährlich am 25. April gefeiert und wurde im Jahr 1952 von der SDW initiiert, um auf die Bedeutung von Bäumen und Wäldern aufmerksam zu machen.Pressekontakt:Tim NiereiselSchutzgemeinschaft Deutscher Wald Bundesverband e. V. (SDW)Kaiserstraße 12 | 53113 BonnTel.: 0228 945984-4Mail: tim.niereisel@sdw.deOriginal-Content von: Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17688/6262002