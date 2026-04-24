DJ Sartorius-AR verlängert Bestellung Florian Funck zum CFO
DOW JONES--Der Aufsichtsrat des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius hat die Bestellung von Finanzvorstand Florian Funck vorzeitig bis zum 31. März 2032 verlängert. Der promivierte Betriebswert Funck ist seit dem 1. April 2024 CFO des MDAX-Konzerns. Davor war er mehr als zwanzig Jahre für den Haniel-Konzern tätig, zuletzt von 2011 bis 2023 als Finanzvorstand. Sartorius hatte bei der Bestellung keine Angaben zu deren Dauer gemacht.
April 24, 2026 05:44 ET (09:44 GMT)
