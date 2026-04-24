Die Entdeckung von deuteriertem Wasser auf 3I/Atlas ermöglicht Erkenntnisse zur Herkunft des interstellaren Kometen, der in der Astronomie seit Monaten für gehörig Furore sorgt. Der interstellare Komet 3I/Atlas hat für großes Aufsehen gesorgt. Als erst drittes jemals entdecktes interstellares Objekt flog er vor wenigen Monaten durch unser Sonnensystem. Jetzt gibt es neue Forschungsergebnisse zu ihm. Und diese zeigen, dass 3I/Atlas wohl in einem deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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